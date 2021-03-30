Андрей ЛУНИН: «Ко мне вопросов после вылета из Кубка в Реале не было»

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за «Реал» в матче Кубка Испании против «Алькояно», однако команда неожиданно проиграла 1:2.

«Мне заранее сказали, что на Кубок Испании буду играть я. Внутри были такие бабочки...Далеко не каждый день и не все дебютируют в, наверное, лучшем клубе мира. И не имеет значения, против кого играть. Важно - с кем. У меня мандража особого или волнения не было».

«Вылететь от такого клуба - это как минимум разочарование. По моей игре у тренера не было вопросов. Не хватает, конечно, игрового ритма. По голам особых вопросов ко мне не было. Мы нашли нюансы, которые можно было исправить».

«Я анализирую все свои матчи», - сказал Лунин.