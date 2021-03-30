Андрей ЛУНИН: «Ко мне вопросов после вылета из Кубка в Реале не было»

Вратарь рассказал о своем дебюте в мадридской команде

  • 30.03.2021 22:28
  • 930 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ЛУНИН: «Ко мне вопросов после вылета из Кубка в Реале не было»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за «Реал» в матче Кубка Испании против «Алькояно», однако команда неожиданно проиграла 1:2.

«Мне заранее сказали, что на Кубок Испании буду играть я. Внутри были такие бабочки...Далеко не каждый день и не все дебютируют в, наверное, лучшем клубе мира. И не имеет значения, против кого играть. Важно - с кем. У меня мандража особого или волнения не было».

«Вылететь от такого клуба - это как минимум разочарование. По моей игре у тренера не было вопросов. Не хватает, конечно, игрового ритма. По голам особых вопросов ко мне не было. Мы нашли нюансы, которые можно было исправить».

«Я анализирую все свои матчи», - сказал Лунин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности