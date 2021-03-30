Андрей ЛУНИН: «Не рвусь уйти из Реала, но определенные мысли возникают»

Украинский страж ворот не против сменить команду в поисках игровой практики

  • 30.03.2021 19:10
  • 1270 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ЛУНИН: «Не рвусь уйти из Реала, но определенные мысли возникают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Андрей Лунин не имеет игровой практики, однако пока не готов сказать, что точно уйдет в аренду с нового сезона.

«Думаю, всем понятна ситуация, и для меня она понятна. Есть определенные мысли, посмотрим, что получится. В целом, в этом клубе невозможно быть недовольным. Не хватает только игровой практики. В плане тренировок и развития - я доволен. Клуб доволен, а также тренеры. Не все зависит только от тебя, но я делаю все, что я должен делать. Свое дело я делаю, а решение принимать тренеру».

«Аренда? Когда ты год не играешь, то возникают мысли. Посмотрим ближе к лету. У меня контракт с «Реалом», и должны обе стороны идти в одном направлении. Если и я, и клуб, и тренер посчитаем, что мне нужно уйти на год-два...И уйти так, чтобы всегда играть, а потом вернуться и конкурировать в «Реале», то так и будет».

«Если клуб решает, что мне будут давать больше времени, то я останусь. Я не рвусь в какой-то другой клуб. У меня мечта - играть в «Реале». А через какой способ - остаться в команде или через аренду, но в конце пути я хочу быть в «Реале». Стараюсь идти к своей мечте», - сказал Лунин.

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Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

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Комментарии
    POWER
    online
      POWER, 30.03.2021 20:01
    +2
    Нужно доказывать, что ты лучший из лучших в мире вратарей. Реал - это вершина всех вершин - королевский клуб и нужно играть без ошибок и мыслить молниеносно и на шаг вперед и понимать кучу аспектов не только футбольных навыков - реакция, ловкость, скорость, и т.п. А и нужно понимать психологию и видеть, что у человека в голове и как он будет действовать против тебя, также понимать, как обманывать и провоцировать соперника на действия, которые нужны тебе и еще море всего, геометрию видеть, кучу вообщем всего нужно в свою сферу опыта наполнить и это все должно работать в голове на скорости миллисекунд!
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 30.03.2021 19:46
    0
    лавка довга, сиди поки не поженуть
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 30.03.2021 19:28
    +1
    а що йому лишається з шестирічним контрактом
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:20
    -1
    Юве ищет воротника и не может никак найти! Почему б им не обратить взор на украинцев:Лунин,Волынец,Ризнык,Трубин
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 19:13
    +4
    Тогда только ломать куртуа)
    хотя если серьезно, то бежать хотя б в аренду, хоть куда для практики, а там уже видно что-то будет, желательно не в клубы где воротник капитан и # 1 в команде)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 19:13
    +4
    Тогда только ломать куртуа)
    хотя если серьезно, то бежать хотя б в аренду, хоть куда для практики, а там уже видно что-то будет, желательно не в клубы где воротник капитан и # 1 в команде)
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 30.03.2021 20:01
    +2
    Нужно доказывать, что ты лучший из лучших в мире вратарей. Реал - это вершина всех вершин - королевский клуб и нужно играть без ошибок и мыслить молниеносно и на шаг вперед и понимать кучу аспектов не только футбольных навыков - реакция, ловкость, скорость, и т.п. А и нужно понимать психологию и видеть, что у человека в голове и как он будет действовать против тебя, также понимать, как обманывать и провоцировать соперника на действия, которые нужны тебе и еще море всего, геометрию видеть, кучу вообщем всего нужно в свою сферу опыта наполнить и это все должно работать в голове на скорости миллисекунд!
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 30.03.2021 19:28
    +1
    а що йому лишається з шестирічним контрактом
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 30.03.2021 19:46
    0
    лавка довга, сиди поки не поженуть
    Ссылка
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