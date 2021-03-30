Андрей ЛУНИН: «Не рвусь уйти из Реала, но определенные мысли возникают»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин не имеет игровой практики, однако пока не готов сказать, что точно уйдет в аренду с нового сезона.

«Думаю, всем понятна ситуация, и для меня она понятна. Есть определенные мысли, посмотрим, что получится. В целом, в этом клубе невозможно быть недовольным. Не хватает только игровой практики. В плане тренировок и развития - я доволен. Клуб доволен, а также тренеры. Не все зависит только от тебя, но я делаю все, что я должен делать. Свое дело я делаю, а решение принимать тренеру».

«Аренда? Когда ты год не играешь, то возникают мысли. Посмотрим ближе к лету. У меня контракт с «Реалом», и должны обе стороны идти в одном направлении. Если и я, и клуб, и тренер посчитаем, что мне нужно уйти на год-два...И уйти так, чтобы всегда играть, а потом вернуться и конкурировать в «Реале», то так и будет».

«Если клуб решает, что мне будут давать больше времени, то я останусь. Я не рвусь в какой-то другой клуб. У меня мечта - играть в «Реале». А через какой способ - остаться в команде или через аренду, но в конце пути я хочу быть в «Реале». Стараюсь идти к своей мечте», - сказал Лунин.