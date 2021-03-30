Александр КАРАВАЕВ: «Правым защитником нужно больше играть на команду»

Игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, каково ему играть на позиции правого защитника:

«Конечно, когда гол забиваешь или отдаешь результативную передачу, это придает больше уверенности, эмоциональный всплеск. Стараешься, больше рисковать, ловишь кураж, это помогает в игре.

Позиция правого защитника – нужно больше играть на команду, но когда я оказываюсь в штрафной зоне, есть мысли и стараюсь брать игру на себя».

Ранее сообщалось о том, что Караваев был предложен «Трабзонспору».