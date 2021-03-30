Александр КАРАВАЕВ: «Правым защитником нужно больше играть на команду»

Игрок сборной Украины – о своей позиции на поле

  • 30.03.2021 18:48
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Александр КАРАВАЕВ: «Правым защитником нужно больше играть на команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, каково ему играть на позиции правого защитника:

«Конечно, когда гол забиваешь или отдаешь результативную передачу, это придает больше уверенности, эмоциональный всплеск. Стараешься, больше рисковать, ловишь кураж, это помогает в игре.

Позиция правого защитника – нужно больше играть на команду, но когда я оказываюсь в штрафной зоне, есть мысли и стараюсь брать игру на себя».

Ранее сообщалось о том, что Караваев был предложен «Трабзонспору».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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