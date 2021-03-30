Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение дисквалифицировать на один матч голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Он наказан за богохульные высказывания во время матча 13-го тура Серии А против «Пармы».

Таким образом, Буффон пропустит туринское дерби против «Торино», которое состоится 3 апреля в рамках 29-го тура Серии А.

Ранее сообщалось о том, что летом Буффон может перейти в «Аталанту».