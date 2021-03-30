Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение дисквалифицировать на один матч голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Он наказан за богохульные высказывания во время матча 13-го тура Серии А против «Пармы».
Таким образом, Буффон пропустит туринское дерби против «Торино», которое состоится 3 апреля в рамках 29-го тура Серии А.
Ранее сообщалось о том, что летом Буффон может перейти в «Аталанту».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.