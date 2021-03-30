Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство

Вратарь «Ювентуса» пропустит матч против «Торино»

  • 30.03.2021 17:08
  • 638 просмотров
  • 5 комментариев
Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение дисквалифицировать на один матч голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Он наказан за богохульные высказывания во время матча 13-го тура Серии А против «Пармы».

Таким образом, Буффон пропустит туринское дерби против «Торино», которое состоится 3 апреля в рамках 29-го тура Серии А.

Ранее сообщалось о том, что летом Буффон может перейти в «Аталанту».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(1 голос)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 30.03.2021 17:25
    0
    Спорт.юа а чому ви не написали, що він сказав чи зробив?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 30.03.2021 17:20
    +1
    Це що,середньовіччя якесь?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.03.2021 17:14
    +1
    А я думав лише в Україні можуть карати за все
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 30.03.2021 17:13
    0
    був Буффон, а став Богохул
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 30.03.2021 17:09
    0
    Шта?!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 30.03.2021 17:20
    +1
    Це що,середньовіччя якесь?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.03.2021 17:14
    +1
    А я думав лише в Україні можуть карати за все
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.03.2021 17:25
    0
    Спорт.юа а чому ви не написали, що він сказав чи зробив?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 30.03.2021 17:13
    0
    був Буффон, а став Богохул
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 30.03.2021 17:09
    0
    Шта?!
    Ссылка
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