Буффон может стать одноклубником Малиновского и Коваленко

Легендарный вратарь может перейти в «Аталанту»

  • 30.03.2021 09:45
  • 1268 просмотров
  • 3 комментария
Буффон может стать одноклубником Малиновского и Коваленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джалуиджи Буффон

43-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может стать одноклубником хавбеков сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Одним из возможных мест продолжения карьеры легендарного голкипера является «Аталанта», которую может покинуть Пьерлуиджи Голлини.

Также Буффон может оказаться в «Наполи», а из зарубежных вариантов называются «Порту» и «Лилль».

Ранее Буффон заявлял, что уйдет из футбола не позже июня 2023 года.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 11:02
    +1
    ... громко звучит коваленго тут, как для игрока пару минут сыгравшего пока что
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.03.2021 10:46
    0
    Ihor86, 30.03.2021 10:18
    Парма!
    Красиво, с историей, но бессмысленно )
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 10:18
    0
    Парма!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 11:02
    +1
    ... громко звучит коваленго тут, как для игрока пару минут сыгравшего пока что
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.03.2021 10:46
    0
    Ihor86, 30.03.2021 10:18
    Парма!
    Красиво, с историей, но бессмысленно )
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 10:18
    0
    Парма!
    Ссылка
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