Буффон может стать одноклубником Малиновского и Коваленко

43-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может стать одноклубником хавбеков сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Одним из возможных мест продолжения карьеры легендарного голкипера является «Аталанта», которую может покинуть Пьерлуиджи Голлини.

Также Буффон может оказаться в «Наполи», а из зарубежных вариантов называются «Порту» и «Лилль».

Ранее Буффон заявлял, что уйдет из футбола не позже июня 2023 года.