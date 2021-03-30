РОНАЛДО о своей прическе на ЧМ-2002: «Это был ужас. Прошу прощения»

Экс-игрок сборной Бразилии вспомнил свою необычную стрижку на чемпионате мира

  • 30.03.2021 15:30
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РОНАЛДО о своей прическе на ЧМ-2002: «Это был ужас. Прошу прощения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий национальной сборной Бразилии Роналдо извинился за свою прическу на чемпионате мира-2002. На том мундиале Бразилия стала чемпионом.

«Это было ужасно. Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу. Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими СМИ. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: «Нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно. Отрежь это». Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме», — сказал Роналдо.

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Источник — Sports Illustrated

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