В среду, 31 марта, состоится поединок третьего тура отбора на ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Боснии и Герцеговины примет национальную команду Франции.
Матч пройдет в Сараево на стадионе «Грбавица». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Босния и Герцеговина — Франция. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022.
В прямом эфире поединок Босния и Герцеговина — Франция покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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