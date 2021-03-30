В среду, 31 марта, состоится поединок третьего тура отбора на ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Боснии и Герцеговины примет национальную команду Франции.

Матч пройдет в Сараево на стадионе «Грбавица». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Босния и Герцеговина — Франция. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022.

В прямом эфире поединок Босния и Герцеговина — Франция покажет телеканал «Матч! Футбол 3».