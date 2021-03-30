Ибрагимович получил травму в сборной Швеции и не сыграет с Эстонией

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в расположении сборной Швеции.
Отмечается, что форвард покинул тренировку через 15 минут после ее начала. Таким образом, Ибрагимович, скорее всего, пропустит ближайший матч сборной Швеции против Эстонии, который состоится 31 марта.
Напомним, Ибрагимович сыграл за сборную Швеции в матче квалификации ЧМ-2022 против Грузии (1:0) после 5-летнего перерыва. Он стал самым возрастным игроком в истории команды.
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Источник — Sport Mediaset
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