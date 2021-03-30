Леонид БУРЯК: «Уровень Казахстана выше, чем у Финляндии»

Известный украинский тренер Леонид Буряк поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.

— Успеют ли игроки сборной Украины к матчу с Казахстаном «переварить» ничью с финнами?

— Это не трагедия. Конечно, обидно так потерять три очка. Но это спорт. Чем быстрее забудется эта игра, тем лучше. Разочарование есть, но надо двигаться дальше. Главное — сделать анализ, выводы и готовиться дальше. В жизни и карьере футболистов еще будет много и взлетов, и падений, поэтому нужно пережить и двигаться дальше.

— Сборная Казахстана ниже уровнем, чем команда Финляндии?

— Я бы не сказал. На мой взгляд, даже выше. Видел их игры. Очень организованная сборная. Смотрел матч казахов с французами. В этой игре в первом тайме они смотрелись на солидном уровне. Финляндия играет проще, делает ставку на физику, атлетизм, а казахи способны на сюрпризы в организации игры.

— В игре с казахами штаб Андрея Шевченко может вновь выбрать тактику с тремя центральными защитниками?

— Это прерогатива тренерского штаба, обсуждать такое я не вправе, потому что не вижу игроков внутри коллектива. К сожалению, мы видим в итоге ситуацию, что скамейка у сборной не такая уж и длинная, хотя в обойме много игроков. Цыганков, Беседин травмированы, Ярмоленко уехал, потому что после травмы. В своих клубах не играют Коноплянка и Коваленко. В итоге тренерский штаб подстраивается под тех исполнителей, которые выглядят лучше на данный момент. По своему опыту знаю, что в таком графике матчей третья игра будет самой сложной. В первом матче футболисты классно выполняют все задуманное, во второй игре понимают, что надо делать, но делают все наоборот. В третьем матче усталость будет еще сильнее. Конечно, свежесть и ротация нужна. Но Шевченко не враг себе, чтобы ставить игроков, которые не готовы. Тренеры выберут тех, кто будет в состоянии решать поставленные задачи.

— Украина остается фаворитом в матче с Казахстаном?

— Безусловно. Все-таки это не Франция и не Италия. Конечно, я думал, что и с Финляндией Украина справится, несмотря на все свои проблемы. Надеюсь, и Франция еще потеряет по ходу турнира. Поэтому пока что делать далекоидущие выводы не стоит. Вся борьба впереди. Слава Богу, у нас есть молодые и перспективные игроки.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.