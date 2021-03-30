Леонид БУРЯК: «Уровень Казахстана выше, чем у Финляндии»

Специалист считает, что сборной Украины нужна ротация состава

  • 30.03.2021 14:34
  • 1954 просмотра
  • 13 комментариев
Леонид БУРЯК: «Уровень Казахстана выше, чем у Финляндии»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Известный украинский тренер Леонид Буряк поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.

— Успеют ли игроки сборной Украины к матчу с Казахстаном «переварить» ничью с финнами?
— Это не трагедия. Конечно, обидно так потерять три очка. Но это спорт. Чем быстрее забудется эта игра, тем лучше. Разочарование есть, но надо двигаться дальше. Главное — сделать анализ, выводы и готовиться дальше. В жизни и карьере футболистов еще будет много и взлетов, и падений, поэтому нужно пережить и двигаться дальше.

— Сборная Казахстана ниже уровнем, чем команда Финляндии?
— Я бы не сказал. На мой взгляд, даже выше. Видел их игры. Очень организованная сборная. Смотрел матч казахов с французами. В этой игре в первом тайме они смотрелись на солидном уровне. Финляндия играет проще, делает ставку на физику, атлетизм, а казахи способны на сюрпризы в организации игры.

— В игре с казахами штаб Андрея Шевченко может вновь выбрать тактику с тремя центральными защитниками?
— Это прерогатива тренерского штаба, обсуждать такое я не вправе, потому что не вижу игроков внутри коллектива. К сожалению, мы видим в итоге ситуацию, что скамейка у сборной не такая уж и длинная, хотя в обойме много игроков. Цыганков, Беседин травмированы, Ярмоленко уехал, потому что после травмы. В своих клубах не играют Коноплянка и Коваленко. В итоге тренерский штаб подстраивается под тех исполнителей, которые выглядят лучше на данный момент. По своему опыту знаю, что в таком графике матчей третья игра будет самой сложной. В первом матче футболисты классно выполняют все задуманное, во второй игре понимают, что надо делать, но делают все наоборот. В третьем матче усталость будет еще сильнее. Конечно, свежесть и ротация нужна. Но Шевченко не враг себе, чтобы ставить игроков, которые не готовы. Тренеры выберут тех, кто будет в состоянии решать поставленные задачи.

— Украина остается фаворитом в матче с Казахстаном?
— Безусловно. Все-таки это не Франция и не Италия. Конечно, я думал, что и с Финляндией Украина справится, несмотря на все свои проблемы. Надеюсь, и Франция еще потеряет по ходу турнира. Поэтому пока что делать далекоидущие выводы не стоит. Вся борьба впереди. Слава Богу, у нас есть молодые и перспективные игроки.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 30.03.2021 15:49
    0
    Как говорил О. Бэндэр - " Убивать надо таких знатоков".
    Ссылка
    avl01021954
    online
      avl01021954, 30.03.2021 15:44
    0
    Odin, 30.03.2021 15:21
    А с каких пор финны стали скандинавами? А то я что-то пропустил...
    Ну, не мог же уважаемый Л.Буряк назвать финнов африканцами или южноамериканцами, если Финляндия располагается на Скандинавском полуострове. Как то так....
    Ссылка
    mallorkin
    online
      mallorkin, 30.03.2021 15:44
    0
    Він в своїй кар‘єрі єдине що досягнув,достойно тренувати Ниву Тернопіль, після чого настала повна і незворотня інтелектуальна деградація, яка триває і поглиблюється і досі...
    Ссылка
    Erebor
    online
      Erebor, 30.03.2021 15:38
    +1
    Та ну.... Может он имел ввиду "выше, чем у Франции"))))
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.03.2021 15:30
    +3
    Просто шутка дня
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.03.2021 15:29
    +1
    Леонід БУРЯК: «Рівень Казахстану вище, ніж у Фінляндії»
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 30.03.2021 15:21
    +1
    Artem Padalko, 30.03.2021 14:50
    Да как ляпнет чтото )) организация игры выше у казахов, чем у скандинавов ....ШТА?!
    А с каких пор финны стали скандинавами? А то я что-то пропустил...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.03.2021 15:08
    -1
    Да шо казахи - буряты вообще чемпийоны!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 14:58
    +1
    Леонид Иосифович! При всём к Вам уважении не соглашусь. Хотя бы в рейтинг посмотрите. И с Францией казахи с первых минут были обречены.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.03.2021 14:56
    0
    Ссылка
    Artem Padalko
    online
      Artem Padalko, 30.03.2021 14:50
    +1
    Vitalik_Medvid, 30.03.2021 14:45
    Коли вже здається, що більш ідіотський коментар дати неможливо, Буряк умудряється переплюнути сам себе) Що не інтерв’ю - ніби з гарячки.. Що тренер, що експерт...
    Да как ляпнет чтото )) организация игры выше у казахов, чем у скандинавов ....ШТА?!
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 30.03.2021 14:47
    +2
    Никаких трех центральных защитников, бодренько на атаку надо, а не в пять защитников автобусить.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 30.03.2021 14:45
    +6
    Коли вже здається, що більш ідіотський коментар дати неможливо, Буряк умудряється переплюнути сам себе) Що не інтерв’ю - ніби з гарячки.. Що тренер, що експерт...
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 30.03.2021 14:45
    +6
    Коли вже здається, що більш ідіотський коментар дати неможливо, Буряк умудряється переплюнути сам себе) Що не інтерв’ю - ніби з гарячки.. Що тренер, що експерт...
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.03.2021 15:30
    +3
    Просто шутка дня
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 30.03.2021 14:47
    +2
    Никаких трех центральных защитников, бодренько на атаку надо, а не в пять защитников автобусить.
    Ссылка
    Erebor
    online
      Erebor, 30.03.2021 15:38
    +1
    Та ну.... Может он имел ввиду "выше, чем у Франции"))))
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.03.2021 15:29
    +1
    Леонід БУРЯК: «Рівень Казахстану вище, ніж у Фінляндії»
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 30.03.2021 15:21
    +1
    Artem Padalko, 30.03.2021 14:50
    Да как ляпнет чтото )) организация игры выше у казахов, чем у скандинавов ....ШТА?!
    А с каких пор финны стали скандинавами? А то я что-то пропустил...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 14:58
    +1
    Леонид Иосифович! При всём к Вам уважении не соглашусь. Хотя бы в рейтинг посмотрите. И с Францией казахи с первых минут были обречены.
    Ссылка
    Artem Padalko
    online
      Artem Padalko, 30.03.2021 14:50
    +1
    Vitalik_Medvid, 30.03.2021 14:45
    Коли вже здається, що більш ідіотський коментар дати неможливо, Буряк умудряється переплюнути сам себе) Що не інтерв’ю - ніби з гарячки.. Що тренер, що експерт...
    Да как ляпнет чтото )) организация игры выше у казахов, чем у скандинавов ....ШТА?!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 30.03.2021 15:49
    0
    Как говорил О. Бэндэр - " Убивать надо таких знатоков".
    Ссылка
    avl01021954
    online
      avl01021954, 30.03.2021 15:44
    0
    Odin, 30.03.2021 15:21
    А с каких пор финны стали скандинавами? А то я что-то пропустил...
    Ну, не мог же уважаемый Л.Буряк назвать финнов африканцами или южноамериканцами, если Финляндия располагается на Скандинавском полуострове. Как то так....
    Ссылка
    mallorkin
    online
      mallorkin, 30.03.2021 15:44
    0
    Він в своїй кар‘єрі єдине що досягнув,достойно тренувати Ниву Тернопіль, після чого настала повна і незворотня інтелектуальна деградація, яка триває і поглиблюється і досі...
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.03.2021 14:56
    0
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