ВИДЕО. Тридцать лет тренировал! Сергийчук забил красивый гол Прикарпатью

В поединке 18-го тура Первой лиги Украины «Верес» на выезде обыграл «Прикарпатье» со счетом 1:0. Единственный гол забил 29-летний украинский форвард Михаил Сергийчук на 55-й минуте встречи. Сергийчук поразил верхний угол ворот хозяев ударом со штрафного.

«Тридцать лет тренировал. На тридцатом залетел один, слава Богу. Самое главное, что в нужное время. Остальное не имеет значения.

Не боялся ли я, что Вирт «напихает» за то, что не подаю? Так он постоянно «пихает». Стабильность — признак мастерства», — сказал Сергийчук после матча.