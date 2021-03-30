ВИДЕО. Тридцать лет тренировал! Сергийчук забил красивый гол Прикарпатью

Футболист «Вереса» отличился ударом со штрафного

  • 30.03.2021 13:57
  • 248 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Тридцать лет тренировал! Сергийчук забил красивый гол Прикарпатью
© ФК Верес

В поединке 18-го тура Первой лиги Украины «Верес» на выезде обыграл «Прикарпатье» со счетом 1:0. Единственный гол забил 29-летний украинский форвард Михаил Сергийчук на 55-й минуте встречи. Сергийчук поразил верхний угол ворот хозяев ударом со штрафного.

«Тридцать лет тренировал. На тридцатом залетел один, слава Богу. Самое главное, что в нужное время. Остальное не имеет значения.

Не боялся ли я, что Вирт «напихает» за то, что не подаю? Так он постоянно «пихает». Стабильность — признак мастерства», — сказал Сергийчук после матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Верес

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности