Свитолина объяснила, почему не спешит вакцинироваться

Украинская теннисистка планирует еще немного подождать

  • 30.03.2021 14:03
  • 1552 просмотра
  • 4 комментария
Свитолина объяснила, почему не спешит вакцинироваться
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, планирует ли она вакцинироваться от коронавируса.
 
«Я думала о том, чтобы вакцинироваться, но несколько моих друзей сказали мне что стоит еще немного подождать, чтобы посмотреть, какой будет ситуация, потому что, очевидно, что возникают случаи с побочными эффектами. Если честно, я не знаю. Я знаю, что у меня был такой шанс и я могла бы сделать прививку в течение нескольких недель, но я подумаю об этом. 
 
С другой стороны, это не особо в чем-то поможет, потому что в любом случае нужно будет оставаться на обязательном 24-часовом карантине, который существует в Турах, когда ты приезжаешь на соревнования. Хорошо, пусть от этого симптомы будут меньше, но все равно есть шанс заразиться. Поэтому на сегодня практически нет никакого смысла делать это, если период тестирования был настолько коротким. Я, наверное, еще подожду», – сказала теннисистка.

Ранее Свитолина прокомментировала победу над Квитовой в Майами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.03.2021 15:26
    +1
    korsun_skif, 30.03.2021 15:20
    Все смотрят на Израиль А там вакцинируются только Файзером!
    І Модерною. Просто дивно читати про "стремность" вакцинуватись всім окрім Файзера, але не "стремно", що переповнені реанімації ковідними пацієнтами й кожен день +- 300 смертей.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.03.2021 15:20
    0
    Vladislav Pohily, 30.03.2021 15:16
    З чого ви зробили такі висновки?
    Все смотрят на Израиль А там вакцинируются только Файзером!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.03.2021 15:16
    0
    Ihor86, 30.03.2021 14:18
    Доверия заслуживает только препарат Файзер, а остальными стремно вакцинироваться!
    З чого ви зробили такі висновки?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 14:18
    0
    Доверия заслуживает только препарат Файзер, а остальными стремно вакцинироваться!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.03.2021 15:26
    +1
    korsun_skif, 30.03.2021 15:20
    Все смотрят на Израиль А там вакцинируются только Файзером!
    І Модерною. Просто дивно читати про "стремность" вакцинуватись всім окрім Файзера, але не "стремно", що переповнені реанімації ковідними пацієнтами й кожен день +- 300 смертей.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 30.03.2021 15:20
    0
    Vladislav Pohily, 30.03.2021 15:16
    З чого ви зробили такі висновки?
    Все смотрят на Израиль А там вакцинируются только Файзером!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.03.2021 15:16
    0
    Ihor86, 30.03.2021 14:18
    Доверия заслуживает только препарат Файзер, а остальными стремно вакцинироваться!
    З чого ви зробили такі висновки?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 14:18
    0
    Доверия заслуживает только препарат Файзер, а остальными стремно вакцинироваться!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности