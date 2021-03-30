Андрей ПОЛУНИН: «Одна индивидуальная ошибка привела к голу»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями о ничьей «сине-желтых» с Финляндией (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Я и до матча говорил о том, что финны — дисциплинированная команда, которая очень хорошо обороняется и использует стандарты. У капитана было несколько опасных моментов. Также финны после двух или трех контратак имели шанс забить. Не было ничего такого, чтобы могло нашу сборную удивить. Я думаю, тренерский штаб сборной знал и готовился к матчу. Одна индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу.

Самое главное — не терять концентрацию до финального свистка. И в моментах на последних минутах важно играть надежно и просто», — сказал Полунин.