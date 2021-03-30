Барселона откажется от подписания Алабы

Австрийский защитник требует слишком большую зарплату

  • 30.03.2021 12:17
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Барселона откажется от подписания Алабы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» выйдет из гонки за подписание 28-летнего защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Давида Алабы.

Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца июня. Футболист уже официально заявил, что покинет клуб в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что Алаба хочет продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале».

Но «Барселона» готова подписать футболиста только при выполнении двух условий. Во-первых, Алаба должен снизить свои зарплатные требования. Во-вторых, «блаугранас» нужно избавиться от одного из топ-игроков.

В текущем сезоне Алаба провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

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Источник — Sport.es

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