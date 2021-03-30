Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Отдали много сил, жаль за результат»

Впереди у сборной Украины много побед, уверен полузащитник

  • 30.03.2021 11:16
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Отдали много сил, жаль за результат»
© УАФ. Руслан Малиновский

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги ничьей с национальной командой Финляндии (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Отдали много сил, жаль за результат. Ничего, это футбол, впереди еще много игр и побед. Жуниор Мораес, с дебютным голом. Виталий Миколенко, держись», — написал Малиновский.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 30.03.2021 12:26
    0
    Поїзд Ваш вже проїхав. Миколенко в першому вагоні. До побачення черговий ЧС.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 30.03.2021 12:26
    0
    Поїзд Ваш вже проїхав. Миколенко в першому вагоні. До побачення черговий ЧС.
    Ссылка
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