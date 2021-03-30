Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Отдали много сил, жаль за результат»

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги ничьей с национальной командой Финляндии (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Отдали много сил, жаль за результат. Ничего, это футбол, впереди еще много игр и побед. Жуниор Мораес, с дебютным голом. Виталий Миколенко, держись», — написал Малиновский.