Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Отдали много сил, жаль за результат»

27-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги ничьей с национальной командой Финляндии (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Отдали много сил, жаль за результат. Ничего, это футбол, впереди еще много игр и побед. Жуниор Мораес, с дебютным голом. Виталий Миколенко, держись», — написал Малиновский.
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