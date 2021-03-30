Жуниор МОРАЕС: «Всегда хочу помогать сборной победить»

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал ничью с национальной командой Финляндии (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Для меня очень важно забивать гол, потому что я всегда хочу помогать сборной победить. Конечно, это было специально, первый в карьере гол в сборной. Важно в дальнейшем забивать.

Матч с Финляндией? Мы хорошо играли, но результат не получился. И сейчас в следующей игре с Казахстаном, конечно, надо выиграть», - сказал Мораес.