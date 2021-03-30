Ювентус может подписать вратаря Сампдории

Туринский «Ювентус» начал поиски нового голкипера на случай возможного ухода Джанлуиджи Буффона по окончании сезона.

По данным источника, туринский клуб готов вернуть воспитанника Эмиля Аудеро, выступающего за «Сампдорию». Генуэзцы оценивают итальянца в 15 миллионов евро.

«Старая синьора» также готова предоставить еще один шанс Маттиа Перину. Сейчас вратарь играет на правах аренды за «Дженоа».