Буффон может покинуть Ювентус в конце сезона

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Ювентуса» истекает в конце нынешнего сезона, и его продление пока что под большим вопросом.
43-летний вратарь хочет получать больше игровой практики, чем имеет сейчас. Если в «Ювентусе» ему не смогут этого гарантировать – Буффон будет искать себе другой клуб.
При этом голкипер хочет найти амбициозный клуб, в котором будет получать достаточно игрового времени. Если такой вариант найти не удастся – Буффон завершит карьеру.
Ранее Буффон заявлял, что уйдет из футбола не позже июня 2023 года.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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