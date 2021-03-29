Буффон может покинуть Ювентус в конце сезона

При этом легендарный вратарь хотел бы продолжить карьеру

  • 29.03.2021 14:46
  • 376 просмотров
  • 1 комментарий
Буффон может покинуть Ювентус в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джалуиджи Буффон

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Ювентуса» истекает в конце нынешнего сезона, и его продление пока что под большим вопросом.

43-летний вратарь хочет получать больше игровой практики, чем имеет сейчас. Если в «Ювентусе» ему не смогут этого гарантировать – Буффон будет искать себе другой клуб.

При этом голкипер хочет найти амбициозный клуб, в котором будет получать достаточно игрового времени. Если такой вариант найти не удастся – Буффон завершит карьеру.

Ранее Буффон заявлял, что уйдет из футбола не позже июня 2023 года.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Павел П
    online
      Павел П, 29.03.2021 14:50
    0
    в Черноморец!!!
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 29.03.2021 14:50
    0
    в Черноморец!!!
    Ссылка
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