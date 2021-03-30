Фирмино вернулся в общую группу Ливерпуля

Роберто Фирмино возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля». Бразилец ранее пропустил три матча из-за травмы колена.

Не исключается, что форвард сыграет против «Арсенала» в рамках предстоящего 30-го тура чемпионата Англии.

В этом сезоне Фирмино провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» наблюдает за игроком «Реала».