Фирмино вернулся в общую группу Ливерпуля

Роберто Фирмино возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля». Бразилец ранее пропустил три матча из-за травмы колена.
Не исключается, что форвард сыграет против «Арсенала» в рамках предстоящего 30-го тура чемпионата Англии.
В этом сезоне Фирмино провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» наблюдает за игроком «Реала».
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Источник — ФК Ливерпуль
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