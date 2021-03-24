Ливерпуль наблюдает за игроком Реала

Английский «Ливерпуль» интересуется 31-летним центральным защитником мадридского «Реала» Начо.

«Красные» планируют понаблюдать за футболистом, когда команды встретятся в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Если Начо хорошо себя проявит, «Ливерпуль» может подписать его будущим летом.

Начо — воспитанник «Реала». В текущем сезоне защитник провел за первую команду «сливочных» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Начо составляет €10 миллионов.