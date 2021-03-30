Не стоит так себя вести. Дель Пьеро высказался о скандале с Роналду

Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о форварде туринского клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду устроил скандал с судьей за то, что тот не засчитал гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Сербии (2:2).

«Это чрезмерная реакция. Не стоит так себя вести. В такой ситуации нормально быть злым, обсуждать это с судьей, повышать голос, но бросать капитанскую повязку и уходить — это слишком для капитана, для такой знаковой фигуры, как он», - сказал Дель-Пьеро.

Напомним, большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2). На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Когда рефери ошибочно не засчитал гол, возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.