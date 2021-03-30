ВИДЕО. Дневник сборной: день 8. Зинченко – оператор, Миколенко уехал

Команда Шевченко тренируется перед матчем отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном

  • 30.03.2021 03:55
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ВИДЕО. Дневник сборной: день 8. Зинченко – оператор, Миколенко уехал
© УАФ

На следующий день после матча с Финляндией сборная Украины начала заключительный предигровой цикл мартовских сборов, который завершится поединком с Казахстаном 31 марта.

Новый капитан «сине-желтых» Александр Зинченко попробовал себя в роли оператора, снимая фотографирование партнеров по сборной и беря на ходу экспресс-интервью.

Защитник Виталий Миколенко после обеда покинул расположение сборной, поскольку из-за удаления в предыдущей игре не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.

ВИДЕО. Дневник сборной: день 8. Зинченко – оператор, Миколенко уехал.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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