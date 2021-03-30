На следующий день после матча с Финляндией сборная Украины начала заключительный предигровой цикл мартовских сборов, который завершится поединком с Казахстаном 31 марта.

Новый капитан «сине-желтых» Александр Зинченко попробовал себя в роли оператора, снимая фотографирование партнеров по сборной и беря на ходу экспресс-интервью.

Защитник Виталий Миколенко после обеда покинул расположение сборной, поскольку из-за удаления в предыдущей игре не сможет помочь партнерам в матче с Казахстаном.

ВИДЕО. Дневник сборной: день 8. Зинченко – оператор, Миколенко уехал.