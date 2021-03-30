Бельгия – Беларусь. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 30.03.2021 02:32
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Бельгия – Беларусь. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Бельгия – Беларусь.

«Беларусь, дважды уступая по ходу встречи, победила эстонцев 4:2. Большинство белорусских игроков из внутреннего чемпионата. Исключения это Лисакович из «Локомотива», Павловец из «Ростова», Маевский из «Ротора», Эбонг из «Астаны» и кстати Золотов из украинского «Колоса» Коваливка! Украина везде и это приятно! Но 90 процентов футболистов играют в чемпионате Беларуси. Главный тренер Михаил Мархель внимательно отбирает кандидатов в сборную. В рейтинге ФИФА Бельгия идет первой, а Беларусь находится на 88-м месте.

Сборную Бельгии представляют звезды! Лукаку, Куртуа, Де Брюйне, Мертенс и так далее. У бельгийцев два или три равноценных состава. Но Бельгия 24 марта и 27 марта играла и теперь у нее 30 марта игра. Как тренер знаю, что наставник сборной Бельгии Мартинес перед началом игр проработал план ротации, чтобы игроки имели возможность отдохнуть и быть свежими. Поэтому ротация будет и состав по сравнению с матчем против Чехии изменится. Ротация будет серьезная! Бельгийцы могут сыграть, как французы с Казахстаном, когда на поле в старте вышли девять новых игроков по сравнению с матчем против Украины. Поэтому Бельгия может половину стартового состава поменять.

Надо отметить важный момент, что Бельгия пропускает почти в каждом матче. В предыдущих девяти поединках на «ноль» они сыграли только раз. Да, но бельгийцы и забивают в каждом поединке и не один мяч. Это правда! Белорусы это прекрасно знают. У Бельгии был сложнейший матч с чехами (1:1). Я его смотрел и, как мы предполагали, он получился для Бельгии тяжелым.

Уверен, белорусы внимательно изучили матч с чехами и готовы противостоять такому сильному сопернику, имея свой план. Желаю белорусам удачи и хорошей игры! Сомневаюсь, что все те, кто играл с чехами, выйдут в старте. Думаю, группу новых игроков мы увидим. Могут ли белорусы противостоять такой Бельгии? Любому сопернику всегда можно противостоять! Грузины забили испанцам и могли брать очки в том матче.

Но надо быть объективными: бельгийцы не планируют терять очки. Конечно, они фавориты и постараются сделать все, чтобы не потерять очки. Конечно, шансы у Бельгии выше, но пожелаю Беларуси удачи и хорошей игры! Если они возьмут очки, мы скажем нашим соседям, что они молодцы и браво», - сказал Грозный.

Матч Бельгия – Беларусь состоится 30-го марта. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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