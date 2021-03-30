Серхио АГУЭРО: «Провел в Ман Сити 10 сезонов. Это необычно в наши дни»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом покинет клуб, прокомментировал свое решение.

«Когда цикл подходит к концу, возникает множество ощущений. Я испытываю огромное чувство удовлетворения и гордости за то, что я провел в «Манчестер Сити» целых десять сезонов. Это необычно для профессионального игрока в наши дни. Десять сезонов с большими достижениями. За это время я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба и наладить неразрывную связь со всеми, кто его любит, — людьми, которые навсегда останутся в моем сердце.

Я присоединился к ним в эпоху реконструкции в 2011 году, и благодаря руководству владельцев и вкладу многих игроков мы заслужили место среди величайших клубов мира. Задача сохранить это заслуженное привилегированное положение останется за другими.

Что касается меня, то я буду продолжать делать всё возможное до конца сезона, чтобы выиграть больше титулов и доставить больше радости болельщикам. Затем начнется новый этап с новыми испытаниями. Я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые я всегда показывал ради игры на самом высоком уровне», - написал Агуэро в Instagram.

Ранее сообщалось, что Агуэро может продолжить карьеру в ПСЖ.