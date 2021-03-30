Серхио АГУЭРО: «Провел в Ман Сити 10 сезонов. Это необычно в наши дни»

Аргентинский форвард высказался о своем уходе

  • 30.03.2021 01:04
  • 141 просмотр
  • 0 комментариев
Серхио АГУЭРО: «Провел в Ман Сити 10 сезонов. Это необычно в наши дни»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом покинет клуб, прокомментировал свое решение.

«Когда цикл подходит к концу, возникает множество ощущений. Я испытываю огромное чувство удовлетворения и гордости за то, что я провел в «Манчестер Сити» целых десять сезонов. Это необычно для профессионального игрока в наши дни. Десять сезонов с большими достижениями. За это время я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба и наладить неразрывную связь со всеми, кто его любит, — людьми, которые навсегда останутся в моем сердце. 

Я присоединился к ним в эпоху реконструкции в 2011 году, и благодаря руководству владельцев и вкладу многих игроков мы заслужили место среди величайших клубов мира. Задача сохранить это заслуженное привилегированное положение останется за другими. 

Что касается меня, то я буду продолжать делать всё возможное до конца сезона, чтобы выиграть больше титулов и доставить больше радости болельщикам. Затем начнется новый этап с новыми испытаниями. Я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые я всегда показывал ради игры на самом высоком уровне», - написал Агуэро в Instagram.

Ранее сообщалось, что Агуэро может продолжить карьеру в ПСЖ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности