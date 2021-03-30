Источник: покупка Бойко не является приоритетным вариантом для клуба АЕК

За греческий клуб также играют украинцы Чигринский, Шахов и Данченко

  • 30.03.2021 00:38
  • 153 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: покупка Бойко не является приоритетным вариантом для клуба АЕК
© Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Бойко

Вратарь «Динамо» Денис Бойко не является приоритетным вариантом покупки для афинского клуба АЕК, сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос.

Ранее сообщалось, что Бойко уже уведомил руководство киевского клуба о своем желании уйти, и вариант с афинским клубом АЕК видится Денису интересным с точки зрения продолжения карьеры.

За АЕК также играют украинцы Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов, Олег Данченко.

В текущем сезоне Бойко провел лишь 2 матча за «Динамо», выполняя роль дублера Георгия Бущана. Контракт Бойко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года, а веб-портал Transfermarkt оценивает возможный переход в 1 млн евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 01:05
    0
    круто если свалит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 01:05
    0
    круто если свалит
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности