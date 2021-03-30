Источник: покупка Бойко не является приоритетным вариантом для клуба АЕК

Вратарь «Динамо» Денис Бойко не является приоритетным вариантом покупки для афинского клуба АЕК, сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос.

Ранее сообщалось, что Бойко уже уведомил руководство киевского клуба о своем желании уйти, и вариант с афинским клубом АЕК видится Денису интересным с точки зрения продолжения карьеры.

За АЕК также играют украинцы Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов, Олег Данченко.

В текущем сезоне Бойко провел лишь 2 матча за «Динамо», выполняя роль дублера Георгия Бущана. Контракт Бойко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года, а веб-портал Transfermarkt оценивает возможный переход в 1 млн евро.