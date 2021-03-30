Шанс для молодого парня. Эксперт рассказал о трансфере Кухаревича в Труа

Игорь Цыганык считает, что это шаг вперед для футболиста и для «Руха»

  • 30.03.2021 00:28
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Шанс для молодого парня. Эксперт рассказал о трансфере Кухаревича в Труа
© ФК Рух. Николай Кухаревич

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о трансфере нападающего Николая Кухаревича из львовского «Руха» во французский «Труа»:

«Трансфер Кухаревича – это шаг вперед для самого футболиста и для клуба, который продает своего игрока в «Труа», что является частью системы «Манчестер Сити»! Это шанс для молодого парня. У него будет возможность там вырасти, прорекламировать себя, украинский футбол и украинских футболистов.

Это шаг вперед, это что-то новое, это немного другая атмосфера и футбол. Это добавляет многосторонности и игроку, и клубу, который его продал. Продали – молодцы! Дай Бог, чтобы у него все получилось, и он себя зарекомендовал.

Дай Бог, чтобы после него французы еще больше обратили внимание на украинских футболистов. Это хорошая реклама. Забьет Кухаревич в Лиге 1 15 мячей за сезон, и вы увидите, какой будет бум на украинских игроков. Это шаг вперед!»

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Источник — Циганик LIVE

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