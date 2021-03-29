Андрей Мищенко стал игроком Истиклола

29-летний украинский центральный защитник Андрей Мищенко подписал контракт с клубом «Истиклол» из Душанбе.
Мищенко стал игроком «Истиклола» на правах свободного агента.
На протяжении карьеры Андрей выступал за «Горняк-Спорт», алчевскую «Сталь», «Севастополь», донецкий «Олимпик», «Маккаби» (Нетания), «Хапоэль» (Ашкелон), одесский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Последним клубом футболиста был казахстанский «Окжетпес», цвета которого он защищал с февраля по июль 2020 года.
Ориентировочная стоимость защитника составляет €200 тысяч.
Источник — Telegram
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