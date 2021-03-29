Французского новичка Металла ждет углубленное медобследование

25-летний французский полузащитник «Металла» Фарес Балули, отметивший свой дебют за «желто-синих» забитым мячом, не смог доиграть матч c «Днепром» (5:0). На последних минутах встречи французский легионер получил болезненный удар по ногам.

Из-за травмы игрок «Металла» досрочно покинул поле, поэтому «Металлу» пришлось заканчивать матч в меньшинстве (все пять замен к тому времени уже были сделаны).

У Балули диагностировано повреждение голеностопа. Во вторник он пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны сроки восстановления.