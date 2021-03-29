Подними голову! Бразильский экс-игрок Днепра поддержал Миколенко

Матеус подбодрил защитника, который грубо ошибся и привез пенальти

  • 29.03.2021 23:23
  • 1248 просмотров
  • 1 комментарий
Подними голову! Бразильский экс-игрок Днепра поддержал Миколенко
© ФК Днепр. Матеус

Бывший игрок «Днепра» Матеус опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал Виталия Миколенко.

Бразилец написал: «Человеку свойственно ошибаться, но вернуться могут не все. Ты один из тех немногих, подними голову.
Те, кто сегодня тебя критикуют, будут аплодировать тебе».

В матче квалификации ЧМ-2022 с Финляндией (1:1) Виталий Миколенко грубо ошибся и сфолил, привезя пенальти в свои ворота и получив красную карточку.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Хоакин Гусман Лоэра
      Хоакин Гусман Лоэра, 30.03.2021 00:13
    0
    Матеус,приплюсуй нам 2 бала в таблице
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
      Хоакин Гусман Лоэра, 30.03.2021 00:13
    0
    Матеус,приплюсуй нам 2 бала в таблице
    Ссылка
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