Подними голову! Бразильский экс-игрок Днепра поддержал Миколенко

Бывший игрок «Днепра» Матеус опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал Виталия Миколенко.

Бразилец написал: «Человеку свойственно ошибаться, но вернуться могут не все. Ты один из тех немногих, подними голову.

Те, кто сегодня тебя критикуют, будут аплодировать тебе».

В матче квалификации ЧМ-2022 с Финляндией (1:1) Виталий Миколенко грубо ошибся и сфолил, привезя пенальти в свои ворота и получив красную карточку.