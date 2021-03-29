Подними голову! Бразильский экс-игрок Днепра поддержал Миколенко

Бывший игрок «Днепра» Матеус опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал Виталия Миколенко.
Бразилец написал: «Человеку свойственно ошибаться, но вернуться могут не все. Ты один из тех немногих, подними голову.
Те, кто сегодня тебя критикуют, будут аплодировать тебе».
В матче квалификации ЧМ-2022 с Финляндией (1:1) Виталий Миколенко грубо ошибся и сфолил, привезя пенальти в свои ворота и получив красную карточку.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.