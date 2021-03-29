Элина СВИТОЛИНА: «Квитова играла невероятно. Матчи с ней — всегда битва»

Украинская спортсменка подвела итоги победы над чешской теннисисткой на турнире в Майами

  • 29.03.2021 21:54
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Элина СВИТОЛИНА: «Квитова играла невероятно. Матчи с ней — всегда битва»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над 31-летней чешской спортсменкой Петрой Квитовой в 1/8 финала турнира в Майами.

«С Петрой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу, поэтому в матчах с ней нужно быстро двигаться. После проигранного первого сета мне нужно было внести коррективы в свою игру, подтянуть процент подачи, потому что Квитова играла невероятно. Я счастлива, что справилась с давлением в третьем сете, и что матч закончился в мою пользу.

Петра — одна из самых приятных теннисисток, с которыми можно разделить корт. Она через многое прошла и продолжает бороться, показывает отличные результаты. Так что матчи с ней — это всегда большая битва. Такие матчи, как сегодня, немного добавляют уверенности к следующей игре. В четвертьфиналах играть всегда непросто, но я надеюсь, что такая победа, как сегодня, поможет мне завтра, с кем бы я ни играла. Будет это Ана Конюх или Анастасия Севастова, это будет трудный матч», — заявила Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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