Элина СВИТОЛИНА: «Квитова играла невероятно. Матчи с ней — всегда битва»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над 31-летней чешской спортсменкой Петрой Квитовой в 1/8 финала турнира в Майами.
«С Петрой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу, поэтому в матчах с ней нужно быстро двигаться. После проигранного первого сета мне нужно было внести коррективы в свою игру, подтянуть процент подачи, потому что Квитова играла невероятно. Я счастлива, что справилась с давлением в третьем сете, и что матч закончился в мою пользу.
Петра — одна из самых приятных теннисисток, с которыми можно разделить корт. Она через многое прошла и продолжает бороться, показывает отличные результаты. Так что матчи с ней — это всегда большая битва. Такие матчи, как сегодня, немного добавляют уверенности к следующей игре. В четвертьфиналах играть всегда непросто, но я надеюсь, что такая победа, как сегодня, поможет мне завтра, с кем бы я ни играла. Будет это Ана Конюх или Анастасия Севастова, это будет трудный матч», — заявила Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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