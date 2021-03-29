Артем ФРАНКОВ: «Будут говорить только об ужасной ошибке. Но счет по игре!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей сборной Украины с Финляндией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Будут говорить только о чудовищной, непостижимой ошибке. Но кто сумеет опровергнуть, что счет-то по игре! И нельзя всерьез рассчитывать брать три очка одной вменяемой атакой за весь матч.

…Когда заработали штрафной, подумалось — ну и где наш Жерсон с автоголом?! А нет его. Но момент Жуниора был вторым толковым», — написал Франков.