Артем ФРАНКОВ: «Будут говорить только об ужасной ошибке. Но счет по игре!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей сборной Украины с Финляндией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Будут говорить только о чудовищной, непостижимой ошибке. Но кто сумеет опровергнуть, что счет-то по игре! И нельзя всерьез рассчитывать брать три очка одной вменяемой атакой за весь матч.
…Когда заработали штрафной, подумалось — ну и где наш Жерсон с автоголом?! А нет его. Но момент Жуниора был вторым толковым», — написал Франков.
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