Артем ФРАНКОВ: «Будут говорить только об ужасной ошибке. Но счет по игре!»

Специалист подвел итоги ничьей сборной Украины с национальной командой Финляндии (1:1)

  • 29.03.2021 19:37
  • 828 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Будут говорить только об ужасной ошибке. Но счет по игре!»
© УАФ

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей сборной Украины с Финляндией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Будут говорить только о чудовищной, непостижимой ошибке. Но кто сумеет опровергнуть, что счет-то по игре! И нельзя всерьез рассчитывать брать три очка одной вменяемой атакой за весь матч.

…Когда заработали штрафной, подумалось — ну и где наш Жерсон с автоголом?! А нет его.  Но момент Жуниора был вторым толковым», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 29.03.2021 20:04
    0
    Дыбил в финна переоделся и на всех ветках срет одно и то же. Бурятом не пробовал? А то в твоих краях их уже много. Добровольцев
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 20:03
    0
    dd dent, 29.03.2021 19:54
    И че делать на мундиале если такие потуги с финнами, которых на этих турнирах отродясь не было?
    А мы часто были На ЧМ один раз,,мы чемпионы плей-офам
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 19:54
    +1
    И че делать на мундиале если такие потуги с финнами, которых на этих турнирах отродясь не было?
    Ссылка
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 29.03.2021 19:50
    0
    Vsy Finlandiy govorit spasibo Mikolayneny
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 19:47
    -1
    Полностью согласен.
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    DK1961
    online
      DK1961, 29.03.2021 19:45
    -1
    Все правильно. За весь матч одна вменяемая атака, а шева говорит о превосходстве 85 минут. И до злосчастного пеналя две 100 процентные нереализованные возможности у финнов (за три минуты).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.03.2021 19:54
    +1
    И че делать на мундиале если такие потуги с финнами, которых на этих турнирах отродясь не было?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.03.2021 20:04
    0
    Дыбил в финна переоделся и на всех ветках срет одно и то же. Бурятом не пробовал? А то в твоих краях их уже много. Добровольцев
    Ссылка
    MaKs7777
    online
      MaKs7777, 29.03.2021 20:03
    0
    dd dent, 29.03.2021 19:54
    И че делать на мундиале если такие потуги с финнами, которых на этих турнирах отродясь не было?
    А мы часто были На ЧМ один раз,,мы чемпионы плей-офам
    Ссылка
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 29.03.2021 19:50
    0
    Vsy Finlandiy govorit spasibo Mikolayneny
    Ссылка
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