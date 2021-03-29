ФОТО. Шахтер привлек к тренировкам воспитанника клубной Академии

Донецкая команда провела занятие на поле спорткомплекса «Святошин»

  • 29.03.2021 19:08
  • 909 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Шахтер привлек к тренировкам воспитанника клубной Академии
© ФК Шахтер Донецк. Тимур Пузанков (слева)

«Шахтер» начал недельный цикл подготовки к календарной игре чемпионата с «Ворсклой». Утром 29 марта команда Луиша Каштру провела на поле спорткомплекса «Святошин» тренировку длительностью в час.

Радостной новостью стало возвращение Тараса Степаненко: опорный полузащитник «горняков» уже в общей группе. Всего же в сессии участвовали 12 полевых футболистов и 3 вратаря. Отметим, что в качестве третьего голкипера к тренировке был привлечен воспитанник клубной Академии Тимур Пузанков.

Программа занятия была сравнительно несложной. После 15-минутной разминки футболисты столько же времени уделили держанию мяча, затем поделились на 3 команды по 4 человека и поиграли в теннисбол, а закончили двусторонкой на полполя.

На вторник у «Шахтера» запланирована более интенсивная тренировка. В отсутствие сборников «оранжево-черные» продолжают готовиться к выездному матчу 20-го тура Премьер-лиги с полтавской «Ворсклой», который состоится в воскресенье, 4 апреля, в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности