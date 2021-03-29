ФОТО. Шахтер привлек к тренировкам воспитанника клубной Академии

«Шахтер» начал недельный цикл подготовки к календарной игре чемпионата с «Ворсклой». Утром 29 марта команда Луиша Каштру провела на поле спорткомплекса «Святошин» тренировку длительностью в час.

Радостной новостью стало возвращение Тараса Степаненко: опорный полузащитник «горняков» уже в общей группе. Всего же в сессии участвовали 12 полевых футболистов и 3 вратаря. Отметим, что в качестве третьего голкипера к тренировке был привлечен воспитанник клубной Академии Тимур Пузанков.

Программа занятия была сравнительно несложной. После 15-минутной разминки футболисты столько же времени уделили держанию мяча, затем поделились на 3 команды по 4 человека и поиграли в теннисбол, а закончили двусторонкой на полполя.

На вторник у «Шахтера» запланирована более интенсивная тренировка. В отсутствие сборников «оранжево-черные» продолжают готовиться к выездному матчу 20-го тура Премьер-лиги с полтавской «Ворсклой», который состоится в воскресенье, 4 апреля, в 17:00.