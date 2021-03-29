Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мбаппе должен выиграть много Золотых мячей»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу перспектив лидера ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе:
«Мы знаем, как он невероятен. Его ждет исключительное будущее. Это парень, который должен выиграть много «Золотых мячей», потому что он заслуживает».
24 марта сборная Украины под руководством Шевченко сыграла вничью 1:1 с Францией в отборе к ЧМ-2022.
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Источник — Goal.com
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