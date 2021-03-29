Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мбаппе должен выиграть много Золотых мячей»

Наставник сборной Украины – о будущем Килиана Мбаппе

  • 29.03.2021 18:55
  • 568 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мбаппе должен выиграть много Золотых мячей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу перспектив лидера ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе:

«Мы знаем, как он невероятен. Его ждет исключительное будущее. Это парень, который должен выиграть много «Золотых мячей», потому что он заслуживает».

24 марта сборная Украины под руководством Шевченко сыграла вничью 1:1 с Францией в отборе к ЧМ-2022.

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Источник — Goal.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.03.2021 19:35
    0
    Ничего особенного в нём нет. Через пару лет набегается и станет таким как все.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.03.2021 19:35
    0
    Ничего особенного в нём нет. Через пару лет набегается и станет таким как все.
    Ссылка
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