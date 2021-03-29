У Фонсеки проблемы. Рома потеряла защитника до конца сезона

У Мараша Кумбулла травма колена

  • 29.03.2021 18:18
  • 120 просмотров
  • 2 комментария
У Фонсеки проблемы. Рома потеряла защитника до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мараш Кумбулла

25 марта сборная Албании в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде обыграла Андорру со счетом 1:0. Во время матча травму получил албанский защитник «Ромы» Мараш Кумбулла.

После этого 21-летний игрок вернулся в расположение клуба, где прошел медобследование. Оно выявило у Кумбулла повреждение мениска. Скорее всего, в нынешнем сезоне он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне Кумбулла провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах и отличился в них 2 голами. Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calciomercato.it

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 18:34
    0
    Александр Пересадько, 29.03.2021 18:20
    Хрен на Фонсеку и на Рому
    Кстати да! Насрать на того Фонсуку и тем более на Рому!
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 29.03.2021 18:20
    0
    Хрен на Фонсеку и на Рому
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 18:34
    0
    Александр Пересадько, 29.03.2021 18:20
    Хрен на Фонсеку и на Рому
    Кстати да! Насрать на того Фонсуку и тем более на Рому!
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 29.03.2021 18:20
    0
    Хрен на Фонсеку и на Рому
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности