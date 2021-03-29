У Фонсеки проблемы. Рома потеряла защитника до конца сезона

25 марта сборная Албании в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде обыграла Андорру со счетом 1:0. Во время матча травму получил албанский защитник «Ромы» Мараш Кумбулла.

После этого 21-летний игрок вернулся в расположение клуба, где прошел медобследование. Оно выявило у Кумбулла повреждение мениска. Скорее всего, в нынешнем сезоне он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне Кумбулла провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах и отличился в них 2 голами. Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит».