Как Луческу. Фонсека может возглавить Зенит

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может перебраться в Россию.
Как сообщает Forza Roma, в услугах специалиста заинтересован «Зенит». Также на Фонсеку претендуют «Славия», «Наполи» и «Фиорентина».
Отметим, что контракт Фонсеки с «Ромой» истекает летом 2021 года. Его соглашение будет продлено, если он выведет «Рому» в Лигу чемпионов.
Ранее Фонсека отказался возглавлять московский «Спартак».
Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Он пришел в клуб вместо Мирчи Луческу, который тогда возглавил «Зенит».
Источник — Forza Roma
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