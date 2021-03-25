Как Луческу. Фонсека может возглавить Зенит

Российский клуб хочет назначить бывшего тренера «Шахтера»

  • 25.03.2021 13:12
  • 825 просмотров
  • 1 комментарий
Как Луческу. Фонсека может возглавить Зенит
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может перебраться в Россию.

Как сообщает Forza Roma, в услугах специалиста заинтересован «Зенит». Также на Фонсеку претендуют «Славия», «Наполи» и «Фиорентина».

Отметим, что контракт Фонсеки с «Ромой» истекает летом 2021 года. Его соглашение будет продлено, если он выведет «Рому» в Лигу чемпионов.

Ранее Фонсека отказался возглавлять московский «Спартак».

Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Он пришел в клуб вместо Мирчи Луческу, который тогда возглавил «Зенит».

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Источник — Forza Roma

(3 голоса)

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Комментарии
    greatgiginthesky
    online
      greatgiginthesky, 25.03.2021 13:47
    0
    Шахтёр-Зенит-Динамо?
    Ссылка
    greatgiginthesky
    online
      greatgiginthesky, 25.03.2021 13:47
    0
    Шахтёр-Зенит-Динамо?
    Ссылка
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