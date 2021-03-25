Как Луческу. Фонсека может возглавить Зенит

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может перебраться в Россию.

Как сообщает Forza Roma, в услугах специалиста заинтересован «Зенит». Также на Фонсеку претендуют «Славия», «Наполи» и «Фиорентина».

Отметим, что контракт Фонсеки с «Ромой» истекает летом 2021 года. Его соглашение будет продлено, если он выведет «Рому» в Лигу чемпионов.

Ранее Фонсека отказался возглавлять московский «Спартак».

Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Он пришел в клуб вместо Мирчи Луческу, который тогда возглавил «Зенит».