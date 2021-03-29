Юрий БЕРЕЗА: «Не исключаю покупки знака Днепра»

Президент «Днепра-1» - о возможном ребрендинге клуба

  • 29.03.2021 17:59
  • 767 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий БЕРЕЗА: «Не исключаю покупки знака Днепра»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал информацию о возможном ребрендинге клуба:

«Как минимум в прошлом году мы уже были «ФК Днепр» и все остальное. Пока я не рассматривал и не рассматриваю никаких переименований, все будет идти так, как оно сейчас идет.

Я не исключал и не исключаю возможность покупки, например, знака легендарного футбольного клуба «Днепр». Если, конечно, будет адекватная цена.

Неофициально разным специалистам, работающим с цветами, лозунгами я дал задание с целью популяризации клуба разработать и предоставить свои предложения. Но ни о каком переименовании речь сейчас не идет».

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 29.03.2021 18:26
    0
    Не проще ли было назваться ФК Самара, ФК Кильчень, ФК Орель?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 29.03.2021 18:26
    0
    Не проще ли было назваться ФК Самара, ФК Кильчень, ФК Орель?
    Ссылка
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