Днепр-1 планирует изменить название и эмблему

По информации ТаТоТаке, клуб СК «Днепр-1» в будущем собирается изменить название и эмблему.

Перед командой стоит задача выйти в еврокубки, и после выполнения этой цели менеджмент намерен зарегистрироваться в УЕФА с другим названием. Один из вариантов - СК «Днепр» без цифры 1.

Кроме того, планируется смена эмблемы.

Однако клуб не будет называться ФК «Днепр» или возвращать себе эмблему старого «Днепра», так как не считает себя правопреемником того клуба и не собирается платить по долгам, которые тот «Днепр» до сих пор не погасил.