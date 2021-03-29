Днепр-1 планирует изменить название и эмблему

По информации ТаТоТаке, клуб СК «Днепр-1» в будущем собирается изменить название и эмблему.
Перед командой стоит задача выйти в еврокубки, и после выполнения этой цели менеджмент намерен зарегистрироваться в УЕФА с другим названием. Один из вариантов - СК «Днепр» без цифры 1.
Кроме того, планируется смена эмблемы.
Однако клуб не будет называться ФК «Днепр» или возвращать себе эмблему старого «Днепра», так как не считает себя правопреемником того клуба и не собирается платить по долгам, которые тот «Днепр» до сих пор не погасил.
Источник — ТаТоТаке
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