Днепр-1 планирует изменить название и эмблему

Возможно, уберут цифру 1 в названии

  • 29.03.2021 16:52
  • 3617 просмотров
  • 4 комментария
Днепр-1 планирует изменить название и эмблему
© scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, клуб СК «Днепр-1» в будущем собирается изменить название и эмблему.

Перед командой стоит задача выйти в еврокубки, и после выполнения этой цели менеджмент намерен зарегистрироваться в УЕФА с другим названием. Один из вариантов - СК «Днепр» без цифры 1.

Кроме того, планируется смена эмблемы.

Однако клуб не будет называться ФК «Днепр» или возвращать себе эмблему старого «Днепра», так как не считает себя правопреемником того клуба и не собирается платить по долгам, которые тот «Днепр» до сих пор не погасил.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.03.2021 18:31
    0
    Работой тренера и своей игрой заслужили, по-моему.
    Ссылка
    UAZAK
      UAZAK, 29.03.2021 18:16
    0
    давно пора
    Ссылка
    Avengo-74
      Avengo-74, 29.03.2021 17:56
    0
    Пдрсты
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.03.2021 17:12
    0
    Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь!...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.03.2021 18:31
    0
    Работой тренера и своей игрой заслужили, по-моему.
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 29.03.2021 18:16
    0
    давно пора
    Ссылка
    Avengo-74
    online
      Avengo-74, 29.03.2021 17:56
    0
    Пдрсты
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.03.2021 17:12
    0
    Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь!...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности