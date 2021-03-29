Мбаппе отказался выступать на Олимпиаде

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил отказаться от участия в футбольном турнире Олимпиады-2020 в Токио.
Изначально Мбаппе планировал участвовать в Олимпиаде, но изменил свое решение из-за слишком напряженного графика. Между завершением Евро-2020 и стартом футбольного турнира Олимпиады – всего 10 дней.
Время после Евро Мбаппе хочет посвятить отдыху и решению вопросов по поводу своего будущего. Форвард рассматривает возможность ухода из ПСЖ. Мбаппе является главной трансферной целью «Реала».
Источник — Le Parisien
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