Реал мечтает о Мбаппе, а не о Роналду

Мадридский клуб не намерен возвращать португальского бомбардира

  • 25.03.2021 16:59
  • 1697 просмотров
  • 3 комментария
Реал мечтает о Мбаппе, а не о Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» намерен будущим летом подписать 22-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе и не собирается делать предложение о переходе 36-летнему португальскому бомбардиру «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вопрос о возвращении Роналду в «Реал» обсуждался руководством клуба, но «сливочные» предпочитают сосредоточить свое внимание на молодом Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт Килиана с французским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €180 миллионов.

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Источник — Tuttosport

(6 голосов)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 25.03.2021 17:41
    -1
    Так это очевидно.
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 25.03.2021 17:36
    0
    Хоть Кри-Кри не берут - и то хорошо.
    Взять Мбапе - разве что чисто для Зидана, типа соотечественник в команде будет.
    А вообще Холанда надо брать и не выделываться со всякими Мбапе и другими Погба.
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 17:16
    -3
    180 лямов??? Да как 2 пальца обасфальт
    Нам в Украине хоть какого-нибудь одноногого Абелардо купить-бы ляма так за три
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 25.03.2021 17:36
    0
    Хоть Кри-Кри не берут - и то хорошо.
    Взять Мбапе - разве что чисто для Зидана, типа соотечественник в команде будет.
    А вообще Холанда надо брать и не выделываться со всякими Мбапе и другими Погба.
    Ссылка
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