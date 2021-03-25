Реал мечтает о Мбаппе, а не о Роналду

Мадридский «Реал» намерен будущим летом подписать 22-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе и не собирается делать предложение о переходе 36-летнему португальскому бомбардиру «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вопрос о возвращении Роналду в «Реал» обсуждался руководством клуба, но «сливочные» предпочитают сосредоточить свое внимание на молодом Мбаппе.
В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.
Контракт Килиана с французским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €180 миллионов.
Источник — Tuttosport
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Взять Мбапе - разве что чисто для Зидана, типа соотечественник в команде будет.
А вообще Холанда надо брать и не выделываться со всякими Мбапе и другими Погба.
Нам в Украине хоть какого-нибудь одноногого Абелардо купить-бы ляма так за три
Взять Мбапе - разве что чисто для Зидана, типа соотечественник в команде будет.
А вообще Холанда надо брать и не выделываться со всякими Мбапе и другими Погба.
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