Реал мечтает о Мбаппе, а не о Роналду

Мадридский «Реал» намерен будущим летом подписать 22-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе и не собирается делать предложение о переходе 36-летнему португальскому бомбардиру «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вопрос о возвращении Роналду в «Реал» обсуждался руководством клуба, но «сливочные» предпочитают сосредоточить свое внимание на молодом Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт Килиана с французским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €180 миллионов.