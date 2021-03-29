Где VAR? В УЕФА пояснили, почему в отборе ЧМ нет видеопомощника

В стартовых матчах отбора ЧМ-2022 возникло много спорных ситуаций, которых могло не быть, если бы использовалась система VAR.

В частности, судьи с помощью VAR наверняка отменили бы гол Антуана Гризманна в ворота Украины, а также не возникло бы скандала в игре Сербия - Португалия.

УЕФА утверждает, что предложил ФИФА ввести VAR, однако из-за коронавируса и количества стадионов, где проходит отбор, это сделать было невозможно.

«УЕФА предложил ФИФА использовать VAR в отборе к ЧМ-2022 еще в 2019 году. Однако коронавирус и сложности с логистикой помешали этому».

«Сперва отложили введение VAR на групповом этапе Лиги Европы, а затем и в отборе ЧМ-2022», - заявили в УЕФА.

ФИФА, которая организовывает отбор, в январе заявила, что сейчас не сможет внедрить VAR на всех стадионах для всех матчей.