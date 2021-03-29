Где VAR? В УЕФА пояснили, почему в отборе ЧМ нет видеопомощника

Сложно организовать VAR на всех стадионах отбора

  • 29.03.2021 17:11
  • 2278 просмотров
  • 1 комментарий
Где VAR? В УЕФА пояснили, почему в отборе ЧМ нет видеопомощника
© Reuters

В стартовых матчах отбора ЧМ-2022 возникло много спорных ситуаций, которых могло не быть, если бы использовалась система VAR.

В частности, судьи с помощью VAR наверняка отменили бы гол Антуана Гризманна в ворота Украины, а также не возникло бы скандала в игре Сербия - Португалия.

УЕФА утверждает, что предложил ФИФА ввести VAR, однако из-за коронавируса и количества стадионов, где проходит отбор, это сделать было невозможно.

«УЕФА предложил ФИФА использовать VAR в отборе к ЧМ-2022 еще в 2019 году. Однако коронавирус и сложности с логистикой помешали этому».

«Сперва отложили введение VAR на групповом этапе Лиги Европы, а затем и в отборе ЧМ-2022», - заявили в УЕФА.

ФИФА, которая организовывает отбор, в январе заявила, что сейчас не сможет внедрить VAR на всех стадионах для всех матчей.

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Источник — Reuters

(7 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.03.2021 17:50
    +5
    Брехня!! С такими супер-доходами, мільярдами долларів на рік, зарплатнею від 1.5 мільона доларів у керівника , і не закупити обладнання для 25 стадіонів, на яких відбуваються відбіркові матчи - це БРЕХНЯ! ФІФА завжди була проти такої системи, без такого помічника арбітрам легше приймати несправедливі рішення, алеж ФІФА мотивована такими країнами як Бразилія, Аргентина, США, Германія, Італія, Іспанія та Франція, щоб були "ліві" жеребкування, команди другого ешалону не втручалися в їхні розбірки , бодай до чвертьфіналів ЧС. А це можуть забеспечити тільки арбітри без втручання VAR,
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.03.2021 17:50
    +5
    Брехня!! С такими супер-доходами, мільярдами долларів на рік, зарплатнею від 1.5 мільона доларів у керівника , і не закупити обладнання для 25 стадіонів, на яких відбуваються відбіркові матчи - це БРЕХНЯ! ФІФА завжди була проти такої системи, без такого помічника арбітрам легше приймати несправедливі рішення, алеж ФІФА мотивована такими країнами як Бразилія, Аргентина, США, Германія, Італія, Іспанія та Франція, щоб були "ліві" жеребкування, команди другого ешалону не втручалися в їхні розбірки , бодай до чвертьфіналів ЧС. А це можуть забеспечити тільки арбітри без втручання VAR,
    Ссылка
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