ФОТО ДНЯ. Разочарование Миколенко после удаления

Вчера сборная Украины во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Финляндией.
Команда Андрея Шевченко упустила победу на последних минутах из-за ошибки Виталия Миколенко, который привез пенальти во свои ворота и был удален с поля.
В сеть попало фото подтрибунного помещения НСК «Олимпийский», которое красноречиво показывает разочарование Миколенко после ошибки:
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Источник — Telegram
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Первая красная карточка в карьере два.
2 очка, которых не досчитается Украина и из-за них можно не попасть на ЧМ это три.
Ты бы не запомнил такой эпизод в своей жизни?
Шовковскому тоже снится тот бессмысленный привоз.
"которых еще за отбор у всех будет не мало" типун тебе на язык
Первая красная карточка в карьере два.
2 очка, которых не досчитается Украина и из-за них можно не попасть на ЧМ это три.
Ты бы не запомнил такой эпизод в своей жизни?
Шовковскому тоже снится тот бессмысленный привоз.
"которых еще за отбор у всех будет не мало" типун тебе на язык
Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
Для молодого игрока, это серьёзнейший удар по психике!
Если психологически поборет себя и сумеет забыть эту ошибку. Станет взрослым, крепким, и закалённым футболистом! Это важно для всей последующей карьеры!
Для молодого игрока, это серьёзнейший удар по психике!
Если психологически поборет себя и сумеет забыть эту ошибку. Станет взрослым, крепким, и закалённым футболистом! Это важно для всей последующей карьеры!
Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
Первая красная карточка в карьере два.
2 очка, которых не досчитается Украина и из-за них можно не попасть на ЧМ это три.
Ты бы не запомнил такой эпизод в своей жизни?
Шовковскому тоже снится тот бессмысленный привоз.
"которых еще за отбор у всех будет не мало" типун тебе на язык
Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
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