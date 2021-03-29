ФОТО ДНЯ. Разочарование Миколенко после удаления

Вчера сборная Украины во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Финляндией.

Команда Андрея Шевченко упустила победу на последних минутах из-за ошибки Виталия Миколенко, который привез пенальти во свои ворота и был удален с поля.

В сеть попало фото подтрибунного помещения НСК «Олимпийский», которое красноречиво показывает разочарование Миколенко после ошибки:



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