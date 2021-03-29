ФОТО ДНЯ. Разочарование Миколенко после удаления

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

  • 29.03.2021 16:19
  • 3909 просмотров
  • 18 комментариев
ФОТО ДНЯ. Разочарование Миколенко после удаления
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Вчера сборная Украины во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Финляндией.

Команда Андрея Шевченко упустила победу на последних минутах из-за ошибки Виталия Миколенко, который привез пенальти во свои ворота и был удален с поля.

В сеть попало фото подтрибунного помещения НСК «Олимпийский», которое красноречиво показывает разочарование Миколенко после ошибки:


Telegram

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 29.03.2021 17:01
    0
    Шева еще очень сырой тренер и вчерашний пр@ёб полностью на совести ГТ.Это и подбор игроков и ещё много чего.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 16:56
    -1
    Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:37
    Самый молодой игрок получавший красную в сборной это раз.
    Первая красная карточка в карьере два.
    2 очка, которых не досчитается Украина и из-за них можно не попасть на ЧМ это три.
    Ты бы не запомнил такой эпизод в своей жизни?
    Шовковскому тоже снится тот бессмысленный привоз.
    "которых еще за отбор у всех будет не мало" типун тебе на язык
    Ну и что? Еще ничего не потеряно и на лицо имела ошибка не 1 игрока, это командный вид спорта, понятно что не приятно, но не смертельно. Ладно - уговорил, мы больше не пропустим за отбор ни 1 мяча.
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 29.03.2021 16:52
    +4
    Ну налажал - с кем не бывает? Тем более, что ничего еще не проиграно и ошибка не ставит никаких окончательных точек. Виталию желаю поскорее пережить все это и играть дальше. Хороший же игрок. Верю в сборную!
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 29.03.2021 16:47
    -1
    axylinam, 29.03.2021 16:24
    По крайней мере Миколенко не прятался в туалете,как Тайсон хорошее фото получилось
    👍👍👍😂
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.03.2021 16:43
    +5
    наш Лунин звезда сРеала тоже пошел гулять по полю и получил за шиворот Зинченко набокопорил в штрафной из-за которого залетел мяч от Гризмана тоже привез, но про него никто не говорит
    Ссылка
    Вася Тёркин
    online
      Вася Тёркин, 29.03.2021 16:43
    +8
    Ну привез малехо. Бывает. Всё норм. А ничью не Виталя наиграл, а команда. Забивать надо было больше, а не катать непонятно что.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 29.03.2021 16:41
    0
    source02, 29.03.2021 16:38
    Мыкола все будет норм! не ссы прорвемся, просто в следующий раз е6аш в аут!
    Як наша атака
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 16:39
    +7
    Ну теперь есть повод в следующих играх доказать , что это была досадная случайность !
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 29.03.2021 16:38
    +8
    Мыкола все будет норм! не ссы прорвемся, просто в следующий раз е6аш в аут!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:37
    0
    Alex86 1, 29.03.2021 16:31
    Какую нах всю жизнь? То если как с шовковским в свое время с Словенией когда бессмысленный привоз был и не поехали то одно и совсем другое когда просто ошибка, которых еще за отбор у всех будет не мало
    Самый молодой игрок получавший красную в сборной это раз.
    Первая красная карточка в карьере два.
    2 очка, которых не досчитается Украина и из-за них можно не попасть на ЧМ это три.
    Ты бы не запомнил такой эпизод в своей жизни?
    Шовковскому тоже снится тот бессмысленный привоз.
    "которых еще за отбор у всех будет не мало" типун тебе на язык
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.03.2021 16:36
    +9
    Виновата вся команда, которая после забитого мяча стали отходить на свою половину поля, как будто уже выграли, тупые пререпасовки назад у себя в штрафной привели к этому голу, а то что Миколенко носится по всему полю и за всех играет не кто думает, куда смотрела защита?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 16:34
    +6
    Что переживает это уже хорошо! Ну а болелы простят
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 16:31
    +2
    Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:28
    Бедняга(
    Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
    Какую нах всю жизнь? То если как с шовковским в свое время с Словенией когда бессмысленный привоз был и не поехали то одно и совсем другое когда просто ошибка, которых еще за отбор у всех будет не мало
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 16:28
    -4
    axylinam, 29.03.2021 16:24
    По крайней мере Миколенко не прятался в туалете,как Тайсон хорошее фото получилось
    Так мб он и не прятался, а навернул молока кислого с огурцами и прихватило ...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:28
    0
    Бедняга(
    Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 29.03.2021 16:27
    +12
    Не ти перший, не ти останній. Чому помилки в нападі не помічають, луплять куди попало, лиш не в ворота і все це - ну, не вийшло. Щоб вигравати - треба забивати, а то було перекотування м'яча, як у худ. гімнастиці, а футбол - це удари В!!! ворота і голи. Бездарна тактика - бездарний результат. Віталік, ТРИМАЙСЯ!!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 29.03.2021 16:25
    +8
    Сейчас очень важна для него поддержка в сборной.
    Для молодого игрока, это серьёзнейший удар по психике!
    Если психологически поборет себя и сумеет забыть эту ошибку. Станет взрослым, крепким, и закалённым футболистом! Это важно для всей последующей карьеры!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 16:24
    +13
    По крайней мере Миколенко не прятался в туалете,как Тайсон хорошее фото получилось
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 16:24
    +13
    По крайней мере Миколенко не прятался в туалете,как Тайсон хорошее фото получилось
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 29.03.2021 16:27
    +12
    Не ти перший, не ти останній. Чому помилки в нападі не помічають, луплять куди попало, лиш не в ворота і все це - ну, не вийшло. Щоб вигравати - треба забивати, а то було перекотування м'яча, як у худ. гімнастиці, а футбол - це удари В!!! ворота і голи. Бездарна тактика - бездарний результат. Віталік, ТРИМАЙСЯ!!!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.03.2021 16:36
    +9
    Виновата вся команда, которая после забитого мяча стали отходить на свою половину поля, как будто уже выграли, тупые пререпасовки назад у себя в штрафной привели к этому голу, а то что Миколенко носится по всему полю и за всех играет не кто думает, куда смотрела защита?
    Ссылка
    Вася Тёркин
    online
      Вася Тёркин, 29.03.2021 16:43
    +8
    Ну привез малехо. Бывает. Всё норм. А ничью не Виталя наиграл, а команда. Забивать надо было больше, а не катать непонятно что.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 29.03.2021 16:38
    +8
    Мыкола все будет норм! не ссы прорвемся, просто в следующий раз е6аш в аут!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 29.03.2021 16:25
    +8
    Сейчас очень важна для него поддержка в сборной.
    Для молодого игрока, это серьёзнейший удар по психике!
    Если психологически поборет себя и сумеет забыть эту ошибку. Станет взрослым, крепким, и закалённым футболистом! Это важно для всей последующей карьеры!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.03.2021 16:39
    +7
    Ну теперь есть повод в следующих играх доказать , что это была досадная случайность !
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 29.03.2021 16:34
    +6
    Что переживает это уже хорошо! Ну а болелы простят
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.03.2021 16:43
    +5
    наш Лунин звезда сРеала тоже пошел гулять по полю и получил за шиворот Зинченко набокопорил в штрафной из-за которого залетел мяч от Гризмана тоже привез, но про него никто не говорит
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 29.03.2021 16:52
    +4
    Ну налажал - с кем не бывает? Тем более, что ничего еще не проиграно и ошибка не ставит никаких окончательных точек. Виталию желаю поскорее пережить все это и играть дальше. Хороший же игрок. Верю в сборную!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.03.2021 16:31
    +2
    Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:28
    Бедняга(
    Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
    Какую нах всю жизнь? То если как с шовковским в свое время с Словенией когда бессмысленный привоз был и не поехали то одно и совсем другое когда просто ошибка, которых еще за отбор у всех будет не мало
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 29.03.2021 17:01
    0
    Шева еще очень сырой тренер и вчерашний пр@ёб полностью на совести ГТ.Это и подбор игроков и ещё много чего.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 29.03.2021 16:41
    0
    source02, 29.03.2021 16:38
    Мыкола все будет норм! не ссы прорвемся, просто в следующий раз е6аш в аут!
    Як наша атака
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:37
    0
    Alex86 1, 29.03.2021 16:31
    Какую нах всю жизнь? То если как с шовковским в свое время с Словенией когда бессмысленный привоз был и не поехали то одно и совсем другое когда просто ошибка, которых еще за отбор у всех будет не мало
    Самый молодой игрок получавший красную в сборной это раз.
    Первая красная карточка в карьере два.
    2 очка, которых не досчитается Украина и из-за них можно не попасть на ЧМ это три.
    Ты бы не запомнил такой эпизод в своей жизни?
    Шовковскому тоже снится тот бессмысленный привоз.
    "которых еще за отбор у всех будет не мало" типун тебе на язык
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.03.2021 16:28
    0
    Бедняга(
    Мы, здешние писаки, завтра уже все забудем, а его этот фейл преследовать будет всю жизнь - от себя не скроешься.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности