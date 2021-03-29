Манчини установил еще один рекорд со сборной Италии

Вчера, 28 марта сборная Италии во втором туре отбора на ЧМ-2022 на выезде обыграла Болгарию со счетом 2:0. Этот матч стал для «Скуадры Адзурры» уже шестым выездным подряд, в котором команда Роберто Манчини не пропустила.

Это новый рекорд для сборной Италии. Предыдущий рекорд, 5 сухих выездных матчей подряд, был установлен в 1972 – 1974 годах, когда командой руководил Феруччо Валькареджи.

Также Италия продлила свою беспроигрышную серию до 24 матчей. Это третья самая длинная беспроигрышная серия в истории сборной Италии.

Рекордная серия в 30 матчей без поражений была установлена в 30-х годах прошлого века под руководством Витторио Поццо. В 2004 – 2006 годах под руководством Марчелло Липпи итальянцы не проигрывали в 25 матчах подряд.

Ранее сообщалось о том, что Манчини продлит контракт со сборной Италии.