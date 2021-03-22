В ближайшее время Роберто Манчини продлит контракт со сборной Италии до лета 2024 года. Зарплата тренера вырастет с 2 до 3 миллионов евро в год.

Вероятно, официально о продлении контракта с Манчини сообщат уже завтра, когда сборная Италии соберется перед матчами отбора на чемпионат мира-2022.

Ранее Манчини заявлял, что после ЧМ-2022 покинет свой пост, однако, очевидно, специалист пересмотрел свои планы. Недавно в его тренерский штаб вошел Даниэле Де Росси.