В ближайшее время Роберто Манчини продлит контракт со сборной Италии до лета 2024 года. Зарплата тренера вырастет с 2 до 3 миллионов евро в год.
Вероятно, официально о продлении контракта с Манчини сообщат уже завтра, когда сборная Италии соберется перед матчами отбора на чемпионат мира-2022.
Ранее Манчини заявлял, что после ЧМ-2022 покинет свой пост, однако, очевидно, специалист пересмотрел свои планы. Недавно в его тренерский штаб вошел Даниэле Де Росси.
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Источник — La Repubblica
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