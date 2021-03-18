Легенда Ромы вошел в тренерский штаб сборной Италии

Даниэле Де Росси будет помогать Роберто Манчини

  • 18.03.2021 17:42
  • 598 просмотров
  • 0 комментариев
Легенда Ромы вошел в тренерский штаб сборной Италии
© figc.it. Даниэле Де Росси (справа)

Федерация футбола Италии официально сообщила о том, что в тренерский штаб наставника сборной Роберто Манчини вошел Даниэле Де Росси.

Легендарный в недавнем прошлом полузащитник с 2004 по 2017 год выступал за сборную Италии в качестве игрока. За «Скуадру Адзурру» он провел 117 матчей и забил 21 гол. В 2006 Де Росси стал в составе сборной Италии чемпионом мира.

Большую часть клубной карьеры Де Росси провел в родной «Роме» (2001 - 2019 годы), а завершал карьеру в «Бока Хуниорс».

В феврале Манчини заявил, что покинет сборную Италии после чемпионата мира-2022.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Федерация футбола Италии

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности