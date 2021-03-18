Легенда Ромы вошел в тренерский штаб сборной Италии

Федерация футбола Италии официально сообщила о том, что в тренерский штаб наставника сборной Роберто Манчини вошел Даниэле Де Росси.

Легендарный в недавнем прошлом полузащитник с 2004 по 2017 год выступал за сборную Италии в качестве игрока. За «Скуадру Адзурру» он провел 117 матчей и забил 21 гол. В 2006 Де Росси стал в составе сборной Италии чемпионом мира.

Большую часть клубной карьеры Де Росси провел в родной «Роме» (2001 - 2019 годы), а завершал карьеру в «Бока Хуниорс».

В феврале Манчини заявил, что покинет сборную Италии после чемпионата мира-2022.