Николай КУХАРЕВИЧ: «Почти подписал контракт с Андерлехтом»

Форвард «Руха» Николай Кухаревич по итогам сезона перейдет во французский «Труа», который сейчас лидирует в Лиге 2 и может выйти в элиту.

- Николай, новость о твоем переходе во французский «Труа» стала настоящей информационной бомбой. Какие у тебя эмоции?

- На самом деле, я очень счастлив. Переговоры относительно моего трансфера продолжались долго и наконец это произошло. Мне очень интересно, что будет дальше. Ждал этот трансфер, ведь он кардинально изменит мою жизнь. Также понимаю, что делаю шаг вперед, выхожу на новый футбольный уровень, к которому я очень давно хотел прийти.

- Насколько сложно в 19-летнем возрасте принимать такое судьбоносное решение?

- Если быть откровенным, то это весьма непросто. Понимаю, что от этого зависит моя дальнейшая судьба. Новая среда, новый язык, новые знакомства и тому подобное. Жизнь перевернется на сто восемьдесят градусов. Уже прокручиваю в голове, как к этому всему привыкать и адаптироваться. Думаю, это будет нелегко, но я уже привык ставить перед собой трудные задачи и справляться с ними.

- Кроме «Труа», тобой интересовались еще как минимум четыре клуба, в частности «Андерлехт». Почему выбрал именно «Труа»?

- Важную роль в переговорах сыграло руководство «Руха». Я много разговаривал с президентом клуба Григорием Козловским. Чувствовал, что в клубе стремятся сделать для меня все как можно лучше. Спасибо им за это. Мне никто не навязывал свою позицию, мол, вот так и не иначе. Мы вместе взвесили все «за» и «против» и пришли к общему знаменателю. Следовательно, «Труа» - это и мой выбор в первую очередь.

- Ты успешно прошел медосмотр в «Андерлехте». Какие остались впечатления?

- На самом деле, меня приятно поразил «Андерлехт». Это однозначно топ-уровень. Там очень скрупулезно относятся к медосмотру потенциального новичка. Каждая деталь важна. Меня, как говорится, проверили с ног до головы. Они обращают внимание абсолютно на все. Даже тот факт, что я во время процедуры медосмотра общался с психологом, о многом говорит.

- Все видели твою фотографию из Бельгии с легендой футбола Венсаном Компани. О чем с ним говорил?

- Мне действительно довелось пообщаться с Компани. Сначала мы говорили с ним по видеосвязи. Он ехал в машине и позвонил мне, а впоследствии Венсан приехал на базу «Андерлехта» и там мы говорили с ним тет-а-тет. Он сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Дал несколько советов. Меня это очень впечатлило. Он просматривал игры с моим участием. Отметил мой гол в ворота «Днепра-1». Подчеркнул, что у меня есть все для того, чтобы играть в футбол на высоком уровне. На самом деле, услышать это из уст Венсана Компани - это важно. Для меня это большая мотивация и стимул работать еще больше. А еще Венсан заметил, что в футболе нет никаких секретов успеха. Главное - это упорный труд и вера в свои силы.

- Все прекрасно понимают, когда футболист проходит в клубе медосмотр, то в большинстве случаев это означает, что контракт почти подписан. Почему дело так и не дошло до подписания соглашения с бельгийским клубом?

- Если быть откровенным, то все шло к тому, что я подпишу контракт именно с «Андерлехтом». Почти все уже было согласовано. Все же в последний момент не пришли к определенному согласию. Также клуб «Труа» вмешался в переговоры. И именно с французской командой я подписал контракт.

- В следующем сезоне «Труа» имеет все шансы сыграть в Лиге 1. Ты готов к уровню футбола в чемпионате, который входит в пятерку лучших в мире?

- Я очень надеюсь и верю в то, что «Труа» повысится в классе. Это действительно уже топ-уровень. Наверное, мечта каждого футболиста поиграть в таком чемпионате, почувствовать, так сказать, запах большого футбола. Хочу наконец пережить эти эмоции. Сейчас работаю очень настойчиво, чтобы не потеряться на том же уровне. Хочу помогать своей команде качественной игрой и забитыми мячами. «Труа» еще предстоит выиграть Лигу 2. Тогда уже можно будет говорить больше про элитный дивизион Франции.