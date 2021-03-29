Александр ЗИНЧЕНКО: «Нуждаемся в поддержке каждого украинца»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко у себя в Инстаграме прокомментировал неудачу в матче с Финляндией (ничья 1:1):
«Побеждаем вместе, преграды преодолеваем вместе, ошибаемся тоже вместе.
Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.