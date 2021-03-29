Александр ЗИНЧЕНКО: «Нуждаемся в поддержке каждого украинца»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко у себя в Инстаграме прокомментировал неудачу в матче с Финляндией (ничья 1:1):

«Побеждаем вместе, преграды преодолеваем вместе, ошибаемся тоже вместе.

Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца».