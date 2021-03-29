Попов сможет готовиться к матчу с Александрией

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу 20 тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

27 марта подопечные Мирчи Луческу провели контрольный матч против одноклубников из Бухареста (3:0). Кроме травмированных ранее игроков, встречу с румынами пропустил игравший последний матч киевлян в УПЛ против «Руха» защитник Денис Попов.

Защитник киевлян не смог выйти на поле из-за простуды. Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время футболист вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу чемпионата против «Александрии», который динамовцы проведут на выезде 4 апреля.