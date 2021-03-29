Попов сможет готовиться к матчу с Александрией

Защитник «Динамо» не сыграл с одноклубниками из Бухареста из-за простуды

  • 29.03.2021 14:00
  • 833 просмотра
  • 1 комментарий
Попов сможет готовиться к матчу с Александрией
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к матчу 20 тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

27 марта подопечные Мирчи Луческу провели контрольный матч против одноклубников из Бухареста (3:0). Кроме травмированных ранее игроков, встречу с румынами пропустил игравший последний матч киевлян в УПЛ против «Руха» защитник Денис Попов.

Защитник киевлян не смог выйти на поле из-за простуды. Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время футболист вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу чемпионата против «Александрии», который динамовцы проведут на выезде 4 апреля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Maksym Iuriev
    online
      Maksym Iuriev, 29.03.2021 14:17
    0
    Чет мне кажется, что Денис был бы в тему в сборной....
    Ссылка
    Maksym Iuriev
    online
      Maksym Iuriev, 29.03.2021 14:17
    0
    Чет мне кажется, что Денис был бы в тему в сборной....
    Ссылка
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