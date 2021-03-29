ТаТоТаке: Тренер Динамо U-21 может возглавить лидера Первой лиги

С нового сезона «Черноморец» может возглавить главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз.
Это случится в тому случае, если одесский клуб выйдет в УПЛ, сообщает «ТаТоТаке».
Отметим, что «Черноморец» пока что идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, но по потерянным очкам лучшая ситуация у «Вереса». В УПЛ выходят первый три команды.
ТаТоТаке. Провал Украины с Финляндией. Почему Шевченко всем доволен?
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Юра заслужил хороший тренер.
Юра заслужил хороший тренер.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.