ТаТоТаке: Тренер Динамо U-21 может возглавить лидера Первой лиги

С нового сезона «Черноморец» может возглавить главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз.



Это случится в тому случае, если одесский клуб выйдет в УПЛ, сообщает «ТаТоТаке».



Отметим, что «Черноморец» пока что идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, но по потерянным очкам лучшая ситуация у «Вереса». В УПЛ выходят первый три команды.

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