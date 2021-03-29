ТаТоТаке: Тренер Динамо U-21 может возглавить лидера Первой лиги

Для этого одесситам нужно выйти в УПЛ

  • 29.03.2021 13:59
  • 1535 просмотров
  • 1 комментарий
ТаТоТаке: Тренер Динамо U-21 может возглавить лидера Первой лиги
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

С нового сезона «Черноморец» может возглавить главный тренер Динамо U-21 Юрий Мороз
 
Это случится в тому случае, если одесский клуб выйдет в УПЛ, сообщает «ТаТоТаке».
 
Отметим, что «Черноморец» пока что идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, но по потерянным очкам лучшая ситуация у «Вереса». В УПЛ выходят первый три команды. 

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Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.03.2021 14:09
    +1
    Смела Рулит.
    Юра заслужил хороший тренер.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.03.2021 14:09
    +1
    Смела Рулит.
    Юра заслужил хороший тренер.
    Ссылка
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