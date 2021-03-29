ТаТоТаке. Провал Украины с Финляндией. Почему Шевченко всем доволен?

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют провал сборной Украины в матче против Финляндии: что за тактика? как хотели атаковать? почему Шевченко всем доволен?



Кроме того в выпуске - инсайды трансфера Кухаревич в «Труа», детали ребрендинга «Днепра-1» и комментарий Александра Севидова о работе в «Минае».