ТаТоТаке. Провал Украины с Финляндией. Почему Шевченко всем доволен?

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют провал сборной Украины в матче против Финляндии: что за тактика? как хотели атаковать? почему Шевченко всем доволен?
Кроме того в выпуске - инсайды трансфера Кухаревич в «Труа», детали ребрендинга «Днепра-1» и комментарий Александра Севидова о работе в «Минае».
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Источник — ТаТоТаке
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