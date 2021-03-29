Жуниор Мораес побил рекорд Эдмара

Десятый матч в рядах сборной Украины Жуниор Мораес отметил первым забитым мячом. Причем отличился он ровно за неделю до своего 34-летия, став самым старшим автором премьерного гола в истории нашей национальной дружины. Прежний рекорд 8-летней давности, принадлежавший Эдмару, Жуниор превзошел на 276 дней.

К слову, в общем в более «пожилом» возрасте забивали за главную команду страны только Андрей Шевченко и Руслан Ротань.

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст Игрок Дата* Ранг Соперник Счет 35 лет 256 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 11.06.2012 ЧЕф Швеция (д) 2:1 34 года 346 дней Руслан РОТАНЬ 09.10.2016 ЧМо Косово (д) 3:0 33 года 358 дней ЖУНИОР МОРАЕС 28.03.2021 ЧМо Финляндия (д) 1:1 33 года 119 дней Александр ГОРШКОВ 07.06.2003 ЧЕо Армения (д) 4:3 33 года 82 дня ЭДМАР 06.09.2013 ЧМо Сан-Марино (д) 9:0 32 года 312 дней Андрей ВОРОНИН 28.05.2012 ТМ Эстония (н) 4:0 32 года 305 дней Андрей ГУСИН 12.10.2005 ТМ Япония (д) 1:0 32 года 68 дней Анатолий ТИМОЩУК 06.06.2011 ТМ Франция (д) 1:4 32 года 16 дней Сергей РЕБРОВ 19.06.2006 ЧМф Сауд. Аравия (н) 4:0

* последнего гола.

Самые поздние премьерные голы за сборную Украины

Возраст Игрок Дата* Ранг Соперник Счет 33 года 358 дней ЖУНИОР МОРАЕС 28.03.2021 ЧМо Финляндия (д) 1:1 33 года 82 дня ЭДМАР 06.09.2013 ЧМо Сан-Марино (д) 9:0 33 года 49 дней Александр ГОРШКОВ 29.03.2003 ЧЕо Испания (д) 2:2 31 год 92 дня МАРЛОС 07.09.2019 ЧЕо Литва (г) 3:0 30 лет 307 дней Олег ШЕЛАЕВ 08.09.2007 ЧЕо Грузия (г) 1:1 30 лет 147 дней Сергей ВАЛЯЕВ 10.02.2009 МТ Словакия (н) 3:2 29 лет 202 дня Владимир ЕЗЕРСКИЙ 05.06.2006 ТМ Ливия (н) 3:0 29 лет 67 дней Владимир МУСОЛИТИН 17.05.2002 МТ Югославия (н) 2:0 28 лет 119 дней Сергей ФЕДОРОВ 07.06.2003 ЧЕо Армения (д) 4:3

* первого гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.