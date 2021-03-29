Жуниор Мораес побил рекорд Эдмара

Голевой счет за сборную форвард горняков открыл за неделю до своего 34-летия

  • 29.03.2021 12:55
  • 1704 просмотра
  • 2 комментария
Жуниор Мораес побил рекорд Эдмара
© Фото Евгения Кравса

Десятый матч в рядах сборной Украины Жуниор Мораес отметил первым забитым мячом. Причем отличился он ровно за неделю до своего 34-летия, став самым старшим автором премьерного гола в истории нашей национальной дружины. Прежний рекорд 8-летней давности, принадлежавший Эдмару, Жуниор превзошел на 276 дней.

К слову, в общем в более «пожилом» возрасте забивали за главную команду страны только Андрей Шевченко и Руслан Ротань.

Самые возрастные бомбардиры сборной Украины

Возраст 

Игрок

Дата*

Ранг

Соперник

Счет

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

11.06.2012

ЧЕф

Швеция (д)

2:1

34 года 346 дней

Руслан РОТАНЬ

09.10.2016

ЧМо

Косово (д)

3:0

33 года 358 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

28.03.2021

ЧМо

Финляндия (д)

1:1

33 года 119 дней

Александр ГОРШКОВ

07.06.2003

ЧЕо

Армения (д)

4:3

33 года 82 дня

ЭДМАР

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

32 года 312 дней

Андрей ВОРОНИН

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

4:0

32 года 305 дней

Андрей ГУСИН

12.10.2005

ТМ

Япония (д)

1:0

32 года 68 дней

Анатолий ТИМОЩУК

06.06.2011

ТМ

Франция (д)

1:4

32 года 16 дней

Сергей РЕБРОВ

19.06.2006

ЧМф

Сауд. Аравия (н)

4:0

* последнего гола.

Самые поздние премьерные голы за сборную Украины

Возраст 

Игрок

Дата*

Ранг

Соперник

Счет

33 года 358 дней

ЖУНИОР МОРАЕС

28.03.2021

ЧМо

Финляндия (д)

1:1

33 года 82 дня

ЭДМАР

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

33 года 49 дней

Александр ГОРШКОВ

29.03.2003

ЧЕо

Испания (д)

2:2

31 год 92 дня

МАРЛОС

07.09.2019

ЧЕо

Литва (г)

3:0

30 лет 307 дней

Олег ШЕЛАЕВ

08.09.2007

ЧЕо

Грузия (г)

1:1

30 лет 147 дней

Сергей ВАЛЯЕВ

10.02.2009

МТ

Словакия (н)

3:2

29 лет 202 дня

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

05.06.2006

ТМ

Ливия (н)

3:0

29 лет 67 дней

Владимир МУСОЛИТИН

17.05.2002

МТ

Югославия (н)

2:0

28 лет 119 дней

Сергей ФЕДОРОВ

07.06.2003

ЧЕо

Армения (д)

4:3

* первого гола.

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    zaza1986
    online
      zaza1986, 29.03.2021 13:46
    0
    Я так розумію, що наша збірна збирає рекорди. Тимощук на Єрол2016 для рекорду. Шовковський в заявці - також рекорд.... Залишилось поставити П'ятова на позицію центрального захисника (а судячи з останніх нововведень від Шеви), ото вже рекорд, усім рекордам рекорд.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.03.2021 13:38
    +1
    Жуніор Мораєс - один з небагатьох футболістів збірної України, який публікує пости в інстаграм українською мовою. Поважаю.
    Вчора забив крутий гол. Бажаємо забити за збірну України ще з десяток.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 29.03.2021 13:38
    +1
    Жуніор Мораєс - один з небагатьох футболістів збірної України, який публікує пости в інстаграм українською мовою. Поважаю.
    Вчора забив крутий гол. Бажаємо забити за збірну України ще з десяток.
    Ссылка
    zaza1986
    online
      zaza1986, 29.03.2021 13:46
    0
    Я так розумію, що наша збірна збирає рекорди. Тимощук на Єрол2016 для рекорду. Шовковський в заявці - також рекорд.... Залишилось поставити П'ятова на позицію центрального захисника (а судячи з останніх нововведень від Шеви), ото вже рекорд, усім рекордам рекорд.
    Ссылка
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