Жуниор Мораес побил рекорд Эдмара

Десятый матч в рядах сборной Украины Жуниор Мораес отметил первым забитым мячом. Причем отличился он ровно за неделю до своего 34-летия, став самым старшим автором премьерного гола в истории нашей национальной дружины. Прежний рекорд 8-летней давности, принадлежавший Эдмару, Жуниор превзошел на 276 дней.
К слову, в общем в более «пожилом» возрасте забивали за главную команду страны только Андрей Шевченко и Руслан Ротань.
Самые возрастные бомбардиры сборной Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата*
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Швеция (д)
|
2:1
|
34 года 346 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
09.10.2016
|
ЧМо
|
Косово (д)
|
3:0
|
33 года 358 дней
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
28.03.2021
|
ЧМо
|
Финляндия (д)
|
1:1
|
33 года 119 дней
|
Александр ГОРШКОВ
|
07.06.2003
|
ЧЕо
|
Армения (д)
|
4:3
|
33 года 82 дня
|
ЭДМАР
|
06.09.2013
|
ЧМо
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
32 года 312 дней
|
Андрей ВОРОНИН
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Эстония (н)
|
4:0
|
32 года 305 дней
|
Андрей ГУСИН
|
12.10.2005
|
ТМ
|
Япония (д)
|
1:0
|
32 года 68 дней
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
06.06.2011
|
ТМ
|
Франция (д)
|
1:4
|
32 года 16 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
19.06.2006
|
ЧМф
|
Сауд. Аравия (н)
|
4:0
* последнего гола.
Самые поздние премьерные голы за сборную Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата*
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
33 года 358 дней
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
28.03.2021
|
ЧМо
|
Финляндия (д)
|
1:1
|
33 года 82 дня
|
ЭДМАР
|
06.09.2013
|
ЧМо
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
33 года 49 дней
|
Александр ГОРШКОВ
|
29.03.2003
|
ЧЕо
|
Испания (д)
|
2:2
|
31 год 92 дня
|
МАРЛОС
|
07.09.2019
|
ЧЕо
|
Литва (г)
|
3:0
|
30 лет 307 дней
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
08.09.2007
|
ЧЕо
|
Грузия (г)
|
1:1
|
30 лет 147 дней
|
Сергей ВАЛЯЕВ
|
10.02.2009
|
МТ
|
Словакия (н)
|
3:2
|
29 лет 202 дня
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
05.06.2006
|
ТМ
|
Ливия (н)
|
3:0
|
29 лет 67 дней
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
17.05.2002
|
МТ
|
Югославия (н)
|
2:0
|
28 лет 119 дней
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
07.06.2003
|
ЧЕо
|
Армения (д)
|
4:3
* первого гола.
ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Вчора забив крутий гол. Бажаємо забити за збірну України ще з десяток.
Вчора забив крутий гол. Бажаємо забити за збірну України ще з десяток.
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