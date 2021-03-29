Источник: Селекционеры Динамо следили за игроком сборной Финляндии

Селекционеры киевского «Динамо» в матче отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1) следили за полузащитником гостей Гленом Камара. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Одними из наиболее внимательных наблюдателей на вчерашнем матче были селекционеры киевского «Динамо». Ну и заочно президент клуба, естественно. Глен Камара подтвердил уровень и был одним из добротных кирпичиков вчерашнего успеха Суоми.



Люди в клубе, лоббирующие его летнее приобретение, несомненно, вчера оказались в плюсе. Главные помехи – 2 года оставшегося контракта и непомерные отступные в размере €6 млн от «Рейнджерс». Потому более вероятным продолжением карьеры Камара видится АПЛ, для клубов которой эта сумма – мизер. Но то, что в Киеве видеть его хотят – факт», – сказано в сообщении.



В текущем сезоне 25-летний Камара сыграл 43 матча в составе «Рейнджерс», забил 2 гола и отдал 1 ассист.