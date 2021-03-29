Источник: Селекционеры Динамо следили за игроком сборной Финляндии

В матче с Украиной он показал высокий уровень

  • 29.03.2021 13:09
  • 2006 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Селекционеры Динамо следили за игроком сборной Финляндии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Глен Камара

Селекционеры киевского «Динамо» в матче отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1) следили за полузащитником гостей Гленом Камара. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Одними из наиболее внимательных наблюдателей на вчерашнем матче были селекционеры киевского «Динамо». Ну и заочно президент клуба, естественно. Глен Камара подтвердил уровень и был одним из добротных кирпичиков вчерашнего успеха Суоми. 
 
Люди в клубе, лоббирующие его летнее приобретение, несомненно, вчера оказались в плюсе. Главные помехи – 2 года оставшегося контракта и непомерные отступные в размере €6 млн от «Рейнджерс». Потому более вероятным продолжением карьеры Камара видится АПЛ, для клубов которой эта сумма – мизер. Но то, что в Киеве видеть его хотят – факт», – сказано в сообщении.
 
В текущем сезоне 25-летний Камара сыграл 43 матча в составе «Рейнджерс», забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 29.03.2021 13:55
    0
    "Защитник Славии Ондржей Кудела был избит после вчерашнего матча с Рейнджерс в Лиге Европы.
    В чешском клубе утверждают, что полузащитник шотландцев Глен Камара набросился на Куделу и ударил его по голове в присутствии главного тренера Рейнджерс Стивена Джеррарда"-муSSора только такими и интересуются,истинный муSSор.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.03.2021 13:49
    0
    Эх.... Сыпите соль на рану.
    Классный игрок
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 29.03.2021 13:55
    0
    "Защитник Славии Ондржей Кудела был избит после вчерашнего матча с Рейнджерс в Лиге Европы.
    В чешском клубе утверждают, что полузащитник шотландцев Глен Камара набросился на Куделу и ударил его по голове в присутствии главного тренера Рейнджерс Стивена Джеррарда"-муSSора только такими и интересуются,истинный муSSор.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.03.2021 13:49
    0
    Эх.... Сыпите соль на рану.
    Классный игрок
    Ссылка
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